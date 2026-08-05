По утверждению движения, целью атаки стало судно «Vefa» у побережья Янбу на севере Красного моря

Хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру в Красном море По утверждению движения, целью атаки стало судно «Vefa» у побережья Янбу на севере Красного моря

Йеменское движение «Ансарулла» (хуситы), пользующееся поддержкой Ирана, заявило, что нанесло удар несколькими баллистическими ракетами по принадлежащему Саудовской Аравии нефтяному танкеру в северной части Красного моря.

Официальный представитель хуситов Яхья Сари сообщил об этом в публикации на своей странице в социальной сети американской компании X.

По его словам, целью атаки стал саудовский нефтяной танкер «Vefa», находившийся у побережья района Янбу в северной части Красного моря.

Сари заявил, что удар был нанесен в рамках стратегии «ответа блокадой на блокаду».

- Угрозы хуситов в адрес Саудовской Аравии

20 июля поддерживаемые Ираном хуситы объявили о введении, как они выразились, «запрета на судоходство», утверждая, что Саудовская Аравия осуществляет блокаду районов Йемена, находящихся вне их контроля.

Вечером 22 июля хуситы также заявили, что атаковали в Красном море два саудовских нефтяных танкера с использованием баллистических ракет и беспилотников. По их утверждению, в результате ударов на судах возникли пожары.

Поддерживаемое Ираном движение «Ансар Аллах» контролирует столицу Йемена Сану, а также ряд других городов и провинций страны с сентября 2014 года.