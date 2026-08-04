Атака стала ответом на нарушения воздушного пространства в районах Саада и Хадджа саудовскими беспилотниками - представитель хуситов Яхья Сариа

Хуситы заявили об атаке БПЛА на аэропорт Наджран в Саудовской Аравии Атака стала ответом на нарушения воздушного пространства в районах Саада и Хадджа саудовскими беспилотниками - представитель хуситов Яхья Сариа

Поддерживаемое Ираном йеменские движение «Ансаруллах» (хуситы) нанесло удар дроном-камикадзе по «чувствительной цели» на территории аэропорта Наджран в Саудовской Аравии.

Представитель хуситов Яхья Сариа сообщил об этом в публикации в соцсети американской компании X.

По его словам, удар был нанесен по «чувствительной цели» в аэропорту, расположенном в провинции Наджран на юге Саудовской Аравии. Сариа утверждает, что атака стала ответом на нарушения воздушного пространства в районах Саада и Хадджа саудовскими беспилотниками.

Представитель хуситов также заявил, что удар якобы успешно достиг цели.

«Мы подчеркиваем саудовскому противнику, что ни одно нарушение нашего воздушного пространства не останется без ответа и безнаказанным», - заявил Сариа.

При этом он не уточнил, что именно являлось «чувствительной целью». Саудовская Аравия пока не комментировала заявление об атаке.