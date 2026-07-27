Хуситы заявили об атаке беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры в саудовском Янбу Атака стала ответом на нарушение воздушного пространства Йемена саудовскими беспилотниками

Поддерживаемое Ираном йеменские движение «Ансаруллах» (хуситы) атаковало беспилотниками несколько объектов, связанных с транспортировкой и поставками сырой нефти, в саудовском городе Янбу.

Об этом сообщает подконтрольное хуситам агентство SABA со ссылкой на представителя движения Яхью Сариа.

По его утверждению, атака стала ответом на нарушение воздушного пространства Йемена саудовскими беспилотниками.

«В ответ на нарушение воздушного пространства Йемена с применением большого числа БПЛА были атакованы несколько важных целей и объектов, обеспечивающих транспортировку и поставки сырой нефти с востока Саудовской Аравии в Янбу», - заявил Сариа.

Что произошло ранее

20 июля поддерживаемые Ираном хуситы объявили о введении мер, которые они охарактеризовали как «запрет на морское судоходство» в отношении Саудовской Аравии. В движении заявили, что это решение принято в связи с блокадой районов Йемена, находящихся под контролем Эр-Рияда.

Вечером 22 июля хуситы утверждали, что атаковали в Красном море два саудовских нефтяных танкера с применением баллистических ракет и беспилотников. По их версии, после ударов на судах возникли пожары.