Израиль заявил о перехвате ракеты и срабатывании сирен в ряде районов страны

Хуситы выпустили баллистическую ракету по Израилю Израиль заявил о перехвате ракеты и срабатывании сирен в ряде районов страны

Йеменские хуситы из движения «Ансарулла» после атак на Иран выпустили по Израилю баллистическую ракету. Израильская армия сообщила о срабатывании сирен в различных районах страны и перехвате ракеты средствами противовоздушной обороны.

В заявлении, опубликованном армией Израиля в социальной сети американской компании X, говорится, что был зафиксирован запуск ракеты с территории Йемена.

Отмечается, что в связи с угрозой были объявлены тревога и предупреждения на обширной территории центральной части Израиля, а также в израильских поселениях на оккупированных палестинских территориях.

Позднее армия сообщила, что выпущенная из Йемена ракета была перехвачена системами противовоздушной обороны.

По данным израильских СМИ, после обнаружения ракеты сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, ряде районов центрального и южного Израиля, а также в израильских поселениях на оккупированных палестинских территориях.

Сообщается, что это первая ракетная атака хуситов на Израиль после соглашения о прекращении огня, достигнутого 8 апреля между США и движением «Ансар Аллах».