Если речь идет о Турции, то это не предмет для переговоров - заявил помощник президента Азербайджана

Хикмет Гаджиев: Турция занимает приоритетное место во внутренней и внешней политике Азербайджана Если речь идет о Турции, то это не предмет для переговоров - заявил помощник президента Азербайджана

Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, отметив, что братские узы между Азербайджаном и Турцией являются очень глубокими и прочными, заявил, что никакие вопросы, касающиеся Турции, не являются предметом переговоров для Азербайджана.

Гаджиев высказал свои соображения членам делегации из 20 турецких журналистов, прибывшей в Азербайджан в рамках программы «География мира — Карабах: Восстановление, стабильность и региональное сотрудничество на Южном Кавказе». Он поделился своими мнениями и ответил на вопросы представителей СМИ и официальных лиц из Турции, прибывшей в Азербайджан.

Отметив, что во время Карабахской войны турецкие СМИ и турецкий народ были на стороне Азербайджана, он заявил, что эта поддержка всегда ощущалась и вызывает чувство гордости.

Хикмет Гаджиев подчеркнул важность проблемы мин в Карабахе и некоторых других городах, назвав мины «семенами смерти, разбросанными по земле».

Он сообщил, что часть мин не взорвалась и по-прежнему представляет опасность: «После того как армяне отступили, они, покидая эти земли, целенаправленно и намеренно устанавливали мины на дорогах и везде, где только могли».

Помощник президента добавил, что мины были заложены на кладбищах и сельских дорогах, и именно в этих районах происходит наибольшее количество взрывов.

Жертвами мин в основном становятся дети

Помощник президента отметил, что с 2020 года более 422 человек погибли или получили ранения в результате взрывов мин, подчеркнув, что минный террор продолжается и по сей день.

Рассказывая о том, что многие территории были разминированы с использованием роботизированных устройств для обезвреживания мин, Гаджиев добавил: «У нас есть оборудование, полученное от братской Турции. Оно тоже отлично справляется со своей задачей на месте. Впереди у нас ещё много работы».

Указав на то, что в Карабахе и Зенгезуре было заложено большое количество мин, он продолжил словами: «Армяне предоставили нам карты минных полей, но это тоже не помогло. С 1990-х годов по настоящее время более 3 тысяч наших соотечественников стали жертвами мин. Даже в 2020 году эти минные ловушки по-прежнему существовали. И чаще всего жертвами становились дети».

Обратив внимание на то, что работы по разминированию будут продолжаться долгие годы, он, говоря о возвращении карабахских семей на свои земли, заявил: «В Карабахе проживает, учится и работает около 56–60 тысяч наших соотечественников. То есть в краткосрочной перспективе нам удалось вернуть их».

Упомянув о важных факторах, способствующих возвращению карабахцев на свои земли, он отметил, что первым фактором является разминирование, а вторым — восстановление инфраструктуры.

Он подчеркнул, что Турция внесла значительный вклад в создание армии Азербайджана и подготовку солдат и офицеров, входящих в её состав, Гаджиев подчеркнул важность военных учений, проводимых между Турцией и Азербайджаном.

Братство между Азербайджаном и Турцией очень глубокое

По его словам, с началом войны между Ираном, США и Израилем в социальных сетях усилилась пропаганда: «Во-первых, братство между Азербайджаном и Турцией очень глубокое и прочное, и по всем вопросам между Азербайджаном и Турцией существует стратегическое соглашение и сотрудничество. Во всех сферах, начиная с наших президентов и заканчивая всеми другими сферами, в случае таких кризисов телефонная дипломатия и обмен личными встречами между Азербайджаном и Турцией никогда не прекращаются».

Политик также отметил, что в отношениях между Ираном и Азербайджаном существуют три основных принципа, одним из которых являются «дружба и добрососедские отношения».

Отношения между Азербайджаном и Израилем и палестинский вопрос

Относительно отношений между Азербайджаном и Израилем, а также их сравнения с отношениями между Турцией и Азербайджаном, Гаджиев отметил, что Турция занимает приоритетное место во внутренней и внешней политике Азербайджана, а также в государственной концепции страны: «Если речь идет о Турции, то это не предмет для переговоров».

Он подчеркнул, что Азербайджан стал первой страной, которая резко осудила решение правительства Израиля в связи с армянскими претензиями относительно событий 1915 года. Гаджиев сообщил, что в ходе переговоров с израильскими официальными лицами Баку выразила мнение о том, что это решение было неверным.

Гаджиев подчеркнул, что этот вопрос является частью «пропаганды», развернутой Западом против Турции. Он рассказал, что они сказали израильским официальным лицам, что отказ от этого решения был бы более разумным шагом, и те с этим согласились.

Отметив, что речь идет о «грязной пропаганде» в отношении позиции Азербайджана по палестинскому вопросу, Гаджиев заявил, что его официальный Баку поддерживает решение на основе существования двух государств. В Рамалле имеется дипломатическое представительство Азербайджана, Азербайджан признает Палестину в качестве государства.

Гаджиев добавил, что также проводятся визиты на высоком уровне и продолжается оказание гуманитарной помощи, подчеркнув, что Азербайджан придерживается своей принципиальной политики и позиции по палестинскому вопросу.

Тюркский мир — это наша собственная семья

Говоря об отношениях в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), Гаджиев заявил: «Мы считаем тюркский мир своей семьёй, у нас нет другой семьи».

По его словам, Азербайджан продолжает делать всё возможное для дальнейшего укрепления ОТГ, подчеркнув, что развивается сотрудничество и партнёрские отношения, а следующей целью станет интеграция.

Подчеркнув, что братство между Азербайджаном и Турцией служит примером для всех, Гаджиев отметил, что, когда территории его страны находились под оккупацией, Турция была на их стороне, и это видели все.

Ожидается принятие новой конституции Арменией

Говоря о ожиданиях Азербайджана от Армении, он выразил пожелание, чтобы мирное соглашение, парафированное между Азербайджаном и Арменией в августе 2025 года, стало постоянным. Для укрепления этого мира между двумя странами началось торговое сотрудничество.

Хикмет Гаджиев привлек внимание к тому, что Азербайджан обеспечивает безопасность транзитных перевозок из Казахстана и России. Но в конституции Армении содержатся территориальные претензии «как к Азербайджану, так и к Турции», Баку ожидает изменения этой ситуации.

Азербайджан ожидает принятия новой конституции в Армении, по этому вопросу, как и всегда, поддерживают непрерывные и конструктивные контакты с Турцией, а мирные процессы продвигаются параллельно.

Советник президента подчеркнул, что в случае принятия новой конституции и отказа Армении от претензий в отношении Азербайджана и Турции они готовы подписать мирное соглашение.

Отметив, что статус Зенгезурского коридора прописан в соглашении, Гаджиев сообщил, что они получили информацию о том, что США завершат технико-экономическое обоснование этим летом.

Он также подчеркнул, что этот коридор важен как для Азербайджана, так и для Армении.

Экономическая ситуация в Карабахе

Гаджиев проинформировал турецких журналистов в том, что планируется создание устойчивых рабочих мест и формирование экономической цепочки в Карабахе. Одним из основных целей является рациональное использование потенциала Карабаха.

Целью является рациональное использование энергетического потенциала, и что они ведут работу по использованию в регионе возобновляемых источников энергии, таких как вода и солнце.

Регион обладает большим сельскохозяйственным потенциалом и Турция вносит свой вклад в этом направлении. Гаджиев также указал на наличие здесь потенциала для развития культурного туризма.

По его словам, регион имеет важное значение и в сфере транспорта, поскольку через Карабах проходит множество транспортных коридоров и маршрутов.

Поддержка Сирии

Акцентировав внимание на том, что они полностью поддерживают политическое единство, территориальную целостность и суверенитет братской Турции и Сирии, он отметил, что Сирия нуждается в поддержке в сфере энергетики и что они стремятся оказать помощь в этом направлении.

Азербайджан окажет Сирии поддержку и в сфере образования и предоставит финансовую помощь на восстановление около 100 школ.

Гаджиев поделился информацией о переговорах между азербайджанскими и сирийскими официальными лицами.

Кризис между Азербайджаном и Россией

Помощник президента отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном нормализовались. Он напомнил о кризисе между двумя странами, возникшем после того, как в 2024 году самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане в результате обстрела в российском воздушном пространстве.

Азербайджан выдвинул обоснованные требования, касающиеся расследования и компенсации, и эти требования были выполнены, — сказал Хаджиев, резюмировав: «Мы смотрим в будущее отношений между Россией и Азербайджаном. Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном находятся в нормальном состоянии».