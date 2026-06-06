Движение работает над тем, чтобы предотвратить возобновление войны в Газе и защитить палестинцев в этом анклав

ХАМАС сообщил о начале переговоров в Каире о прекращении огня в секторе Газа Движение работает над тем, чтобы предотвратить возобновление войны в Газе и защитить палестинцев в этом анклав

В субботу, 6 июня палестинское движение ХАМАС сообщило о начале встреч в Каире с посредниками и представителями палестинских фракций для обсуждения вопросов завершения реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа и подготовки ко второму этапу.



В видеообращении пресс-секретарь ХАМАС Хазем Касcем заявил, что встречи будут посвящены обеспечению полного выполнения первого этапа соглашения, включая прекращение того, что он назвал нарушениями со стороны Израиля, возобновление работы пограничных пунктов и пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа.



Он отметил, что в ходе обсуждений также будут затронуты вопросы, связанные со вторым этапом соглашения о прекращении огня, включая предложения о развертывании международных сил в Газе и разоружении палестинских группировок.



Кассем заявил, что ХАМАС подошел к переговорам с чувством национальной ответственности, поставив высшие интересы палестинского народа в центр своих политических усилий.



Он добавил, что движение работает над тем, чтобы предотвратить возобновление войны в Газе и защитить палестинцев в этом анклаве.



Высокопоставленная делегация ХАМАС прибыла в Каир в пятницу для проведения переговоров с египетскими официальными лицами по вопросам завершения реализации первого этапа соглашения о прекращении огня и создания механизмов для перехода ко второму этапу.

По данным ХАМАС, делегацию возглавляет Халил аль-Хайя, лидер движения в секторе Газа и главный переговорщик.



В сентябре Дональд Трамп объявил о 20-пунктном плане, в котором излагаются основные положения соглашения о прекращении огня, включая освобождение израильских заложников, вывод израильских войск из сектора Газа, формирование технократической администрации и развертывание международных сил по стабилизации, а также призыв к ХАМАС о разоружении.



Первый этап соглашения о прекращении огня включал перемирие и обмен пленными между Израилем и палестинскими группировками. Однако, по словам палестинских источников, Израиль продолжает нарушать соглашение практически ежедневно.



В рамках второго этапа ожидается, что Израиль проведет дальнейший вывод войск с территории, в то время как международные стабилизационные силы возьмут на себя обязанности по обеспечению безопасности, включая содействие доставке гуманитарной помощи и материалов для восстановления.



Согласно палестинским данным, в результате геноцида, совершаемого Израилем в Газе с октября 2023 года, погибло почти 73 000 палестинцев и более 173 000 получили ранения, большинство из них — женщины и дети.



Несмотря на прекращение огня, вступившее в силу 10 октября 2025 года, по данным Министерства здравоохранения Газы, израильская армия убила по меньшей мере 947 палестинцев и ранила 2 935 человек в ходе почти ежедневных атак.