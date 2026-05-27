ХАМАС сообщил о гибели одного из лидеров отрядов «Кассам» Мухаммеда Авде

ХАМАС сообщил о гибели одного из командиров своего военного крыла — «Бригад Иддидина аль-Кассама» — Мухаммеда Авде и членов его семьи в результате израильского нападения на сектор Газа.

В письменном заявлении ХАМАС подтвердил, что командир «Бригад Кассама» Авде и его семья погибли в результате израильского нападения.

В заявлении говорится: «С огромной гордостью и честью, с непоколебимой верой, преданностью, терпением и решимостью, с самоотверженностью и неизменной приверженностью пути джихада мы возвещаем палестинскому народу, арабскому и исламскому миру, а также всем свободолюбивым людям по всему миру о мученической смерти великого командира Кассама, героя Мухаммеда Авде».

Согласно этой информации, Авде погиб 26 мая вечером в Газе вместе со своей женой и двумя детьми в результате израильского бомбардирования, нацеленного на его дом. Нападение было охарактеризовано как «безнадежная попытка сломить сопротивление и решимость нашего народа».

В сообщении Авде назван «великим лидером Кассама», он принадлежал к «первому поколению основателей джихада и военной деятельности» и играл важную роль во всех военных операциях, включая «Потоп Аль-Аксы».

В заявлении подчеркивается, что Авде был «непревзойденным лидером в вопросах планирования, руководства, приложение усилий, опыта и объединения ресурсов», отмечается, что «в канун праздника на территории Газы он осуществил свое заветное желание».

Авде на протяжении 30 лет сопровождал поколение основателей» и «на протяжении многих лет разыскивался и преследовался израильскими оккупантами, - отмачает ХАМАС.

Мухаммед Авде, один из командиров отрядов «Кассам»

Авде, родившийся 20 июля 1975 года в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа, присоединился к военному крылу ХАМАС после его создания в 1987 году.

В 2000-х годах Авде, выдвинувшийся на первый план в качестве полевого командира «Кассам», внес вклад в разработку ракет и бомб.

Входя в число высшего командования «Кассам», Авде считался вторым человеком в «Бригадах Кассам» после Иззаддина аль-Хаддада.

Авде ранее несколько раз избегал покушений со стороны Израиля. В 2008 году он стал одной из целей израильских ударов по Газе, но остался жив.

В 2023 году в результате бомбардировки израильскими войсками дома Авде в Джабалии погиб его старший сын Омар.

Авде, известный под прозвищем Абу Омар, был женат и имел шестерых детей: четырех сыновей и двух дочерей.

В результате авиаудара, нанесенного вечером 26 мая израильской армией по многоквартирному дому в районе Рималь на западе города Газа, погибли шесть палестинцев и по меньшей мере 20 человек получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в своем совместном заявлении утверждали, что целью нападения армии на сектор Газа был один из командиров отрядов «Кассам» Мухаммед Авде.

Атака была проведена по приказу Нетаньяху и Каца, утверждалось, что Авде является новым лидером отрядов «Кассам».