ХАМАС призвал США и страны-гаранты «остановить израильские атаки» Палестинское движение обвинило Израиль в продолжающихся преступлениях против сектора Газа

Эскалация атак израильской армии в секторе Газа является явным нарушением режима прекращения огня, заявил ХАМАС, призвав США и страны-гаранты положить конец обстрелам.

«Эскалация напряженности и атаки оккупационной армии (Израиля) на сектор Газа являются продолжением геноцидной войны и упорным нарушением соглашения о прекращении огня, подписанного в Шарм-эш-Шейхе»,- отметили в палестинском движении, комментируя удары израильской армии по районам Дарадж и Аз-Зейтун в городе Газа, а также по району Аль-Меваси к западу от Хан-Юнуса.

Отмечается, что израильское правительство «продолжает совершать преступления» против палестинского населения. «Террористическое оккупационное правительство продолжает совершать зверские преступления против нашего народа под прикрытием соглашения о прекращении огня, не сталкиваясь с какой-либо реакцией, которая могла бы его сдержать»,- следует из текста.

ХАМАС призвал администрацию США и страны-гаранты соглашения, достигнутого в Шарм-эш-Шейхе, «немедленно принять меры, чтобы обуздать оккупантов и заставить их прекратить атаки против невинных людей в секторе Газа».

Израильская армия продолжает наносить удары по Газе, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое на саммите в Шарм-эш-Шейхе 10 октября 2025 года.

Согласно информации, полученной из местных источников, в течение дня в результате ударов, нанесенных по северу и югу Газы, которые были направлены против мирных жителей и полицейского автомобиля, погибли 5 палестинцев, включая одного сотрудника полиции, многие получили ранения.

В Бейт-Лахии на севере Газы в результате стрельбы израильских военных ранена женщина, находившаяся возле палаток перемещенных лиц. В городе Хан-Юнус на юге эксклава в результате авиаудара Израиля по гражданскому автомобилю один палестинец погиб, еще 17 получили ранения.

В результате атаки в районе Дарадж в центральной части города Газа один палестинец погиб и многие получили ранения.

С октября 2023 года в результате атак израильской армии на сектор Газа погибли 72 601 человек.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате атак Израиля, нарушающих режим прекращения огня, погибли 824 палестинца.