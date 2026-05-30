Представитель ХАМАС Хазем Касем подверг критике молчание верховного представителя «Совета мира» по Газе Николая Младенова в связи с заявлениями израильского правительства о планах установить контроль над 70 % территории эксклава

ХАМАС призвал «Совет мира» занять четкую позицию в связи с планами Израиля расширить оккупацию Газы Представитель ХАМАС Хазем Касем подверг критике молчание верховного представителя «Совета мира» по Газе Николая Младенова в связи с заявлениями израильского правительства о планах установить контроль над 70 % территории эксклава

Палестинское движение ХАМАС раскритиковало заявления Израиля о намерении увеличить площадь оккупированной территории в секторе Газа до 70 % и призвало «Совет мира» занять четкую позицию по этому вопросу. Об этом говорится в сообщении официального представителя ХАМАС Хазема Касема.

Касем подверг критике молчание верховного представителя «Совета мира» по Газе Николая Младенова в связи с заявлениями израильского правительства о планах установить контроль над 70 % территории эксклава и насильственно переселить палестинское население.

Касем отметил, что подобные заявления являются явным нарушением действующего плана прекращения огня в Газе и ранее достигнутых договоренностей.



Кроме того, представитель ХАМАС призвал страны, входящие в состав «Совета мира», занять четкую и недвусмысленную позицию в ответ на нарушения перемирия и угрозы со стороны Израиля.

Касем также подчеркнул необходимость оказания давления на Израиль с целью прекращения атак и недопущения попыток создания новых де-факто ситуаций «на местах».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия уже контролирует около 60 % территории сектора Газа и получила приказ увеличить этот показатель до 70 %.

В октябре 2025 года израильская армия сообщала, что в рамках режима прекращения огня взяла под контроль 53% территории Газы, включая «Желтую линию».

Последующие этапы соглашения предусматривали дальнейший вывод израильских войск из эксклава. При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац 17 февраля заявил, что армия не отступит от «Желтой линии» «ни на миллиметр» до полного разоружения ХАМАС.

16 января Белый дом объявил о создании переходных структур управления Газой, включая «Совет мира», Национальный координационный комитет по управлению эксклавом и «Международные силы стабилизации».

Предполагается, что «Международные силы стабилизации» будут отвечать за обеспечение безопасности в эксклаве, контроль процесса разоружения, а также доставку гуманитарной помощи и материалов для восстановления инфраструктуры.

Эти механизмы были разработаны в рамках второго этапа плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе и получили поддержку в виде резолюции №2803 Совета Безопасности ООН от 17 ноября 2025 года.

По данным пресс-службы правительства Газы, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 10 октября 2025 года в результате израильских ударов погибли около 922 палестинцев, еще 2 786 получили ранения.

Израиль при поддержке США начал атаки на сектор Газа 8 октября 2023 года. За это время погибли 72 819 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, более 172 тысяч человек получили ранения.

По оценкам, в результате этих атак было разрушено около 90 % инфраструктуры сектора Газа.