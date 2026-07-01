ХАМАС: Прибытие международных сил станет переломным моментом для прекращения нарушений Израиля в Газе Движение призвало реализовать на практике план прекращения войны, обеспечить доставку гуманитарной помощи и начать восстановление сектора

ХАМАС выразил надежду, что начало прибытия Международных сил по обеспечению стабильности в регион станет переломным моментом в реализации задач по прекращению нарушений со стороны Израиля в секторе Газа и разделению сторон конфликта.

Пресс-секретарь ХАМАС Хазем Касем выступил с письменным заявлением после того, как «Совет мира» сообщил о прибытии первых тактических средств в логистический центр поддержки «Endurance».



«Мы надеемся, что объявление Совета мира о начале прибытия международных сил, которые будут размещены в секторе Газа, станет началом выполнения возложенных на них задач. В первую очередь речь идет о разделении нашего народа в секторе Газа и оккупационной армии, а также о прекращении нарушений со стороны оккупационного государства», - отметил он.

Касем также призвал Совет мира приступить к практической реализации положений плана по прекращению войны в Газе. По его словам, необходимо обеспечить прибытие в сектор Национального комитета по управлению сектором Газа, организовать реальную доставку гуманитарной помощи и добиться вывода израильских войск.

Кроме того, он заявил, что необходимо как можно скорее начать восстановление сектора Газа, подчеркнув, что это является естественным правом всего палестинского народа независимо от места проживания.

Накануне Совет мира сообщил в соцсети американской компании X о прибытии тактических средств в логистический центр «Endurance», опубликовав фотографии, подтверждающие их доставку.

По данным сайта израильского телеканала i24 News, объект «Endurance» расположен не в секторе Газа, а на юге Израиля, недалеко от пограничного перехода Керем-Абу-Салим.

Этот объект выполняет функции транзитного и логистического центра для Международных сил по обеспечению стабильности, которым предстоит работать в секторе Газа.

Сообщается, что именно здесь принимаются техника, оборудование и персонал перед их поэтапной отправкой в сектор Газа.

16 января Белый дом объявил об утверждении структур переходного управления сектором Газа.

В их число вошли «Совет мира», «Исполнительный совет Газы», «Национальный комитет по управлению Газой (технократическое правительство)» и Международные силы по обеспечению стабильности.

Первое заседание Совета мира по Газе состоялось 19 февраля в вашингтонском Институте мира под председательством президента США Дональда Трампа.

Этот шаг был предпринят в рамках второго этапа 20-пунктного плана Трампа по прекращению войны в Газе. План также был поддержан резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН от 17 ноября 2025 года.

План был запущен после разрушительных атак, начавшихся 8 октября 2023 года при поддержке США, в результате которых погибли более 73 тысяч человек, свыше 173 тысяч получили ранения, а около 90 процентов гражданской инфраструктуры было разрушено.

По оценке ООН, стоимость восстановления сектора Газа составляет около 70 млрд долларов.