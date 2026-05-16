ХАМАС официально подтвердил гибель Иддидина аль-Хаддада

Движение «ХАМАС» официально подтвердило гибель командира своего вооруженного крыла — «Бригад Иддидина аль-Кассама» — Иддидина аль-Хаддада (Абу Сухайба) в результате израильского нападения.

Официальный представитель движения Хазим Касим в своем видеообращении заявил: «ХАМАС выражает соболезнования палестинскому народу, арабской и исламской умме, а также всем свободным людям мира в связи с гибелью одного из величайших муджахидов палестинского народа, генерального командира отрядов Изз ад-Дина аль-Кассама Изз ад-Дина аль-Хаддада (Абу Сухайб)».

Касим отметил, что Хаддад «останется горой среди гор Палестины», подчеркнув, что он «занимает место рядом с великими именами в истории современной палестинской революции», среди которых Изз ад-Дин аль-Кассам, Мухаммед Дайф и Яхья Синьвар.

«Смерть Хаддада — это большая потеря, но этот путь продолжается», — сказал Касим, подчеркнув, что «длинная каравана мужчин, заплативших цену за свободу Палестины, будет продолжать свой путь до тех пор, пока не будет освобождена мечеть Аль-Акса».

Вечером 15 мая израильская армия сообщила о гибели командира отрядов «Изз ад-Дин аль-Кассам» Хаддада в ходе нападения на сектор Газа.



По информации из местных источников, Иззеддин аль-Хаддад, известный как «Абу Сухайб», погиб вместе со своей женой и дочерью в результате израильского удара по зданию в городе Газа.



- Кто такой Иззеддин аль-Хаддад?



Иззэддин эль-Хаддад, родившийся в 1970 году в секторе Газа и известный как «Абу Сухайб», был женат и имел восьмерых детей.



Присоединившись к движению ХАМАС, основанному в 1987 году, когда ему было всего 17 лет, Хаддад занимал различные должности, начиная от командира взвода и батальона и заканчивая командованием полка сопротивления Газы.

Абу Сухайб сменивший Мухаммеда Синвара на посту командующего отрядами «Кассам», был одной из ключевых фигур в процессе реорганизации военного крыла ХАМАС.

Он занимал должность командующего в городе Газа и входил в состав военного совета ХАМАС. Хадда считался одним из видных военных деятелей организации.

Израильская армия называла его, прослужившего в рядах ХАМАС около 40 лет, «призраком отрядов Кассам».

Утверждается, что Хаддад, выполнявший функции связного между лидерами ХАМАС на протяжении всего срока службы, принимал участие в планировании и проведении множества военных операций.

Абу Сухайб​​​​​​​ потерял сына во время нападения, совершенного Израилем на город Газа 18 января 2025 года.

Он сыграл важную роль в достижении соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем в октябре 2025 года, в последние годы был одним из ключевых лиц, на которых Израиль нацелился в секторе Газа.



В ноябре 2023 года израильская армия объявила о выплате вознаграждения в размере 750 тысяч долларов тем, кто сообщит о его местонахождении.



Хаддад, ранее переживший множество покушений со стороны Израиля, также занимал различные военные должности во время атак на Газу в 2008-2009 и 2021 годах.