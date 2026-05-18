ХАМАС осудил приказ Израиля, допускающий смертную казнь палестинцев на Западном берегу

ХАМАС назвал открытым нарушением всех норм международного права военный приказ израильской армии, предусматривающий возможность вынесения смертного приговора палестинцам на оккупированном Западном берегу.

В палестинском движении выступили с заявлением после того, как глава Центрального военного округа армии Израиля генерал-майор Ави Блут подписал приказ, разрешающий применение смертной казни к палестинцам на Западном берегу.

ХАМАС назвал решение Израиля продолжением систематической политики террора в отношении палестинского народа.

Преступное решение израильской армии не сможет помешать законной борьбе и сопротивлению палестинского народа в деле защиты своей земли и святынь, подчеркивается в заявлении. ХАМАС призвал ООН и международное сообщество оказать всевозможное давление на Израиль с целью отзыва незаконного и дискриминационного указа.

В заключение ХАМАС призвал бойкотировать «сионистское образование» до тех пор, пока оно не прекратит свою политику убийств, террора и запугивания, направленную против палестинского народа.

Согласно сообщению The Times of Israel, глава Центрального военного округа армии Израиля генерал-майор Блут подписал военный приказ, предусматривающий смертную казнь для палестинцев на Западном берегу.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после принятия закона о смертной казни для участников нападений 7 октября 2023 года потребовал от Блута подписать военный приказ, который позволит судить и палестинцев на Западном берегу в рамках этого закона.

Кнессет утвердил закон о смертной казни для палестинцев в марте

В марте, на фоне атак на Иран, парламент Израиля (Кнессет) утвердил спорный законопроект, предусматривающий введение смертной казни для палестинских заключенных.

Международные и израильские правозащитные организации раскритиковали закон, открывающий путь к смертной казни для палестинцев, назвав его незаконным.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также призвал отменить закон, предусматривающий смертную казнь для палестинцев.

Согласно закону, смертная казнь может быть применена к лицам, осужденным за «убийство израильтянина или проживающего в Израиле лица с целью отрицания существования Израиля».

