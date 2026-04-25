ХАМАС обвинил международное сообщество в бездействии на фоне ударов по Газе

Gülşen Topçu, Elmira Ekberova
25 Апрель 2026•Обновить: 25 Апрель 2026
Движение ХАМАС заявило, что атаки Израиля на сектор Газа, в результате которых погибли 13 человек, свидетельствуют о неспособности международного сообщества сдержать «жестокую машину убийства» Израиля.
В письменном заявлении ХАМАС говорится, что в результате ударов, нанесенных Израилем с утра по различным районам Газы, погибли 13 палестинцев, включая 6 сотрудников полиции.
В документе эти атаки названы «кровавой эскалацией» и «полномасштабным военным преступлением». Подчеркивается, что Израиль продолжает совершать преступления на глазах у всего мира, не считаясь с последствиями.
Отмечается, что усиление атак со стороны правительства Биньямина Нетаньяху в Газе наглядно демонстрирует неспособность посредников, гарантов и международного сообщества сдержать действия Израиля.
ХАМАС также призвал международное сообщество и заинтересованные страны срочно принять меры для защиты палестинского народа от продолжающихся массовых убийств и заставить Израиль выполнять обязательства по прекращению огня.