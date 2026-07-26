Палестинское движение осудило поджог двух мечетей израильтянами в городах Наблус и Тулькарм

ХАМАС назвал «фашистским преступлением» поджог двух мечетей на Западном берегу Палестинское движение осудило поджог двух мечетей израильтянами в городах Наблус и Тулькарм

Палестинское движение ХАМАС назвало поджог двух мечетей израильтянами в городах Наблус и Тулькарм на оккупированном Западном берегу реки Иордан «систематическим фашистским преступлением».



Член руководства ХАМАС Махмуд Мердави подчеркнул, что поджог двух мечетей в Наблусе и Тулькарме является «явным посягательством на исламские святыни, которое невозможно оставлять без реакции».

По словам Мердави, в течение одного дня израильтяне совершили два отдельных нападения - подожгли мечеть в деревне Кур к югу от Тулькарма, а также строящуюся мечеть в населенном пункте Кусра к югу от Наблуса. Он охарактеризовал эти действия как «открытую агрессию, попирающую все религиозные, нравственные и гуманитарные ценности».

Представитель ХАМАС заявил, что произошедшее «наглядно демонстрирует истинный масштаб оккупации, а также глубину морального разложения и фашизма, проявляемых израильтянами».

Мердави призвал палестинский народ выступить за защиту своих мечетей и других святых мест, подчеркнув, что палестинцы не допустят подобных нападений и будут противостоять таким нарушениям.

Он также обратился к исламским и арабским государствам, а также ко «всем свободным людям мира» с призывом занять решительную позицию в связи с нападениями на исламские святыни. Мердави призвал добиваться привлечения к ответственности не только непосредственных исполнителей атак, но и израильских должностных лиц, которые, по его словам, поощряют совершение подобных преступлений.

