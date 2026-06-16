Движение заявило, что решение было принято под давлением сионистских групп и направлено на подавление поддержки прав палестинцев

ХАМАС назвал решение о запрете Palestine Action в Великобритании политизированным Движение заявило, что решение было принято под давлением сионистских групп и направлено на подавление поддержки прав палестинцев

ХАМАС заявил, что решение, принятое в отношении группы Palestine Action, известной своими акциями против компаний, сотрудничающих с Израилем, является политизированным и было принято под давлением сионистских групп.



В заявлении отмечается, что признание Аппеляционным судом Великобритании законным запрет деятельности Palestine Action направлено на запугивание и подавление любых действий в поддержку прав палестинцев и осуждение геноцида, совершаемого израильской армией в секторе Газа.

ХАМАС заявил, что это решение является отчаянной попыткой заставить замолчать тех, кто выступает против соучастия своих стран в преступлениях против палестинского народа, совершаемых, по утверждению движения, фашистским Израилем. В связи с этим организация призвала народы мира, особенно в Европе, не поддаваться попыткам заставить их замолчать и начать масштабные кампании бойкота Израиля и его сторонников.

Накануне Апелляционный суд Великобритании постановил, что запрет группы Palestine Action, которая известна своими акциями против компаний, сотрудничающих с Израилем и была признана запрещенной организацией в прошлом году, является законным.

После вынесения решения у здания Royal Courts of Justice, где располагается Апелляционный суд Великобритании, прошла акция протеста. Полиция вмешалась в демонстрацию и задержала большое число участников.