Представитель политбюро движения Гази Хамад сообщил, что договоренность включает восстановление сектора, передачу полномочий Национальному комитету и механизм контроля за выполнением соглашения

ХАМАС заявил о согласии на комплексное соглашение по Газе Представитель политбюро движения Гази Хамад сообщил, что договоренность включает восстановление сектора, передачу полномочий Национальному комитету и механизм контроля за выполнением соглашения

Член политического бюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что движение согласилось на комплексный пакет соглашения по Газе, предусматривающий вывод Израиля из сектора, восстановление региона, размещение международных сил и передачу полномочий Национальному комитету.

В беседе с «Анадолу» представитель ХАМАС отметил, что соглашение по Газе основано на договоренности по общим принципам. По его словам, на следующем этапе состоится новый раунд переговоров для определения механизмов реализации соглашения и временных рамок.

Он напомнил, что пакетное соглашение включает вывод Израиля из Газы, восстановление, размещение международных сил и передачу полномочий Национальному комитету, Хамад заявил:

«Если Израиль не выполнит свои обязательства в рамках соглашения по Газе, мы также не будем выполнять свои обязательства. Ни при каких обстоятельствах мы не перейдем к следующему этапу, пока не будет завершена реализация предыдущего этапа», - добавил Хамад.

Хамад подчеркнул, что выполнение положений, касающихся оружия, зависит от ряда условий.

«Это связано с тем, что Израиль должен выполнить первый этап соглашения о прекращении огня, вывести свои силы из Газы, передать полномочия Национальному комитету, обеспечить размещение международных сил и добиться роспуска вооруженных группировок», — отметил он.

Представитель ХАМАС заявил, что соглашение также определяет порядок обращения с тяжелым вооружением.

По его словам, после выполнения Израилем своих обязательств предусматривается передача тяжелого оружия на хранение под ответственность Палестинского национального комитета.

Кроме того, Хамад сообщил, что соглашение предусматривает создание международного комитета, который будет на постоянной основе контролировать процесс его реализации.