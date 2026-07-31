Представитель переговорной группы движения заявил, что разоружение невозможно без вывода израильских войск из Газы и восстановления эксклава

ХАМАС: вопрос разоружения не будет обсуждаться до выполнения Израилем условий соглашения Представитель переговорной группы движения заявил, что разоружение невозможно без вывода израильских войск из Газы и восстановления эксклава

Член переговорной делегации ХАМАС Гази Хамад заявил, что движение не предпримет никаких шагов по проекту соглашения о разоружении сопротивления, если Израиль не выполнит в полном объеме свои обязательства по соглашению.

В интервью катарскому телеканалу Al Jazeera Хамад прокомментировал переговоры между палестинскими группировками и Израилем, а также проект соответствующего соглашения.

Он подчеркнул, что ХАМАС «по-прежнему привержен своим национальным целям, направленным на защиту прав палестинского народа».

«Пока оккупационные силы (Израиль) полностью не выполнят свои обязательства в рамках соглашения, мы не предпримем никаких шагов по вопросу оружия сопротивления», — заявил Хамад.

По его словам, вопрос разоружения не может рассматриваться отдельно от других ключевых тем, в том числе вывода израильских войск из сектора Газа и восстановления региона.

Хамад также подчеркнул, что соблюдение соглашения Израилем является обязательным условием. Он вновь заявил, что в случае нарушения договоренностей израильской стороной ХАМАС также не будет предпринимать никаких шагов.

Представитель движения утверждает, что на первом этапе Шарм-эш-Шейхского соглашения Израиль допустил около 3,5 тысячи нарушений.

«Израиль — это агрессивное государство, основанное на вероломстве и убийствах, поэтому он не выполнил условия соглашения», — сказал Хамад.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети, что «Совет мира» достиг исторического соглашения с ХАМАС и всеми другими вооруженными группировками в Газе об их полном разоружении.

По словам Трампа, после завершения процесса разоружения Израиль выведет свои войска из сектора Газа.