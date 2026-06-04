В палестинском движении осудили атаки на Газу, унесшие жизни не менее 10 человек, включая детей

ХАМАС: безразличие международного сообщества толкает Израиль на новый геноцид В палестинском движении осудили атаки на Газу, унесшие жизни не менее 10 человек, включая детей

Безразличие международного сообщества к преступлениям, совершаемым Израилем, подталкивает Тель-Авив к совершению нового геноцида и реализации планов по изгнанию, предупредил ХАМАС.

В палестинском движении выступили с письменным заявлением после атак Израиля на сектор Газа, в результате которых, несмотря на режим прекращения огня, погибли 10 палестинцев, включая детей.

«Безразличие международного сообщества, ООН и сторон-гарантов соглашения о прекращении огня, а также непринятие ими сдерживающих мер в ответ на преступления, совершаемые Израилем, подталкивают правительство Нетаньяху к продолжению систематических атак»,- следует из текста.

ХАМАС предупредил, что, продолжая атаки, Израиль нацелен на совершение нового геноцида и реализацию планов по депортации.

ХАМАС призвал страны-гаранты «взять на себя политическую и юридическую ответственность за прекращение преступлений, совершаемых Израилем, и предпринять действенные шаги для предотвращения краха гуманитарной ситуации в секторе Газа».

В движении также вновь призвали совестливые народы в разных уголках мира активизировать акции солидарности с палестинцами, добиваться привлечения израильских официальных лиц к суду в международных инстанциях и привлечения их к ответственности за нарушения, совершаемые против палестинцев в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

В результате ночных воздушных атак израильской армии по разным районам города Газа, совершенных, несмотря на режим прекращения огня, погибли не менее 10 палестинцев, включая мать, отца и троих детей из одной семьи, еще 20 человек получили ранения.