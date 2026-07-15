Хакан Фидан: Турция 15 июля заявила миру о несгибаемости национальной воли Глава МИД Турции выступил с заявлением по случаю Дня демократии и национального единства

Турецкий народ 15 июля заявил всему миру, что воля нации не покорится никакому центру внешнего диктата, никакой предательской сети и никаким темным замыслам.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Турции Хакана Фидана в социальной сети турецкой платформы NSosyal по случаю Дня демократии и национального единства 15 июля.

«15 июля — день, когда мы заявили всему миру, что воля нашей нации не подчинится никакому внешнему диктату, никаким предательским сетям и никаким темным замыслам», - следует из публикации.

Вероломная попытка переворота со стороны террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ) была пресечена благодаря решительному лидерству президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мужеству народа и несгибаемой воле государства, заявил Хакан Фидан. «Те, кто заблуждался, полагая, что танки, оружие и угрозы способны заглушить волю нации, потерпели сокрушительное поражение перед лицом миллионов, вышедших на площади защищать свое государство», - отметил министр.

Дух единства и сплоченности, проявленный в ту ночь на площадях, сорвал все расчеты, строившиеся против Турции, отметил Фидан.

«Наша борьба против любых угроз — будь то в вопросах выживания государства, благополучия народа или независимости страны — сегодня продолжается с той же решимостью и бескомпромиссностью как внутри наших границ, так и за их пределами. Мы никогда не позволим этой предательской террористической организации найти для себя жизненное пространство ни в одной стране, ни в одном учреждении, ни в какой-либо структуре», - добавил министр иностранных дел, выразив благодарность и почтив память граждан, павших мученической смертью 15 июля.



Турция отмечает День демократии и национального единства

В Турции в среду, 15 июля, отмечают День демократии и национального единства. Государственный праздник был учрежден в память о гражданах, погибших при отражении попытки государственного переворота, организованной в ночь с 15 на 16 июля 2016 года сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

В этот день по всей стране проходят церемонии возложения цветов, чтения Корана, встречи с семьями погибших и памятные акции, посвященные участникам сопротивления попытке переворота. Масштабные мемориальные мероприятия охватывают все 81 провинцию Турции. Центральная программа включает памятные шествия, выставки и церемонии у мемориалов, посвященных жертвам попытки государственного переворота.

По всей стране организуются «Марши национального единства», которые завершаются общественными акциями и вахтами памяти на главных площадях городов. Наиболее масштабные мероприятия традиционно проходят в столице, а также в Стамбуле у Моста мучеников 15 июля.

По данным Управления коммуникаций при администрации президента Турции, в этом году наряду с основными мероприятиями в Анкаре и Стамбуле по всей стране состоятся фотовыставки, цифровые интерактивные экспозиции, памятные шествия, мультимедийные световые представления и проекты по сохранению исторической памяти. Их цель — познакомить граждан с историей борьбы турецкого народа за демократию.

Главной площадкой памятных мероприятий станет столичный национальный парк в Анкаре. Программа пройдет под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и, как ожидается, соберет около 20 тыс. участников. В ходе мероприятий вновь будет подчеркнута решимость турецкого народа, проявленная в противостоянии попытке государственного переворота, а также его приверженность защите национальной воли.

В рамках памятной недели по железным дорогам страны будут курсировать десять специально оформленных поездов под девизом «Воля — наша, Победа — наша».

В аэропортах Анкары, Стамбула, Измира, Антальи и Газиантепа проходит фотовыставка «Память и воспоминания: 15 июля». В экспозиции представлены фотографии, отражающие сопротивление турецкого народа попытке переворота и его борьбу за демократию.



В Стамбуле посетителям также представят ряд специальных проектов, посвященных сохранению исторической памяти. На площади Ускюдар будет открыта инсталляция «Безмолвное свидетельство», а на площадях Ускюдар и Таксим начнут работу интерактивные площадки «Дерево памяти».

В Анкаре на площади Кызылай 15–16 июля будет работать цифровая экспозиция «Воля — наша, Победа — наша. Цифровой тоннель времени». С помощью звуковых, световых и цифровых технологий посетителям представят хронику событий — от первых часов попытки переворота до победы национальной воли. Кроме того, экспозиция расскажет о достижениях Турции за последнее десятилетие в сфере оборонной промышленности и высоких технологий.

Одной из главных площадок памятных мероприятий вновь станет Мост мучеников 15 июля в Стамбуле — один из символов сопротивления попытке государственного переворота. 15 июля здесь состоится «Марш демократии и памяти павших», в котором, как ожидается, примут участие около пяти тыс. человек. Шествие начнется в районе Зинджирликую и завершится на мосту.

Вечером над Стамбульским проливом пройдут масштабные мультимедийные представления. На Галатской башне и Девичьей башне будут показаны проекционные шоу, которые с помощью цифрового искусства воссоздадут события той ночи и атмосферу национального единства.

