Главы МИД всесторонне обсудили политические, экономические и торговые аспекты двухсторонних отношений между Турцией и Суданом

Хакан Фидан: Турция за независимость, суверенитет и территориальную целостность Судана Главы МИД всесторонне обсудили политические, экономические и торговые аспекты двухсторонних отношений между Турцией и Суданом

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя свою встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухиддином Салимом, заявил: «Мы всесторонне обсудили политические, экономические и торговые аспекты наших отношений с Суданом».



В своем сообщении, опубликованном в социальной сети американской компании Х, министр Фидан рассказал о встрече со своим суданским коллегой Салимом в Анкаре.



«В ходе переговоров мы всесторонне обсудили политические, экономические и торговые аспекты наших отношений с Суданом», — написал Фидан, отметив, что Турция будет и впредь поддерживать усилия по урегулированию конфликта в стране, продолжать работу по удовлетворению гуманитарных потребностей наших суданских братьев и оказывать помощь в развитии в рамках процесса восстановления Судана.



Фидан добавил, что стороны провели обширные консультации по поводу событий в регионе, в первую очередь на Африканском Роге, а также по вопросам глобальной безопасности.



«Мы будем и впредь придерживаться нашей принципиальной позиции в отношении защиты независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности Судана, с которым нас связывают исторические и прочные узы, и продолжим углублять наши отношения на основе взаимного уважения и принципа равноправного партнерства», - резюмировал глава МИД Турции.