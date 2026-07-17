Хакан Фидан: Стратегическое партнерство между Турцией и Украиной укрепляется с каждым днем Глава МИД Турции заявил о продуктивных переговорах с официальными лицами Украины в Киеве

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил об укреплении стратегического партнерства с Украиной.

«В этот период, когда стратегическое партнерство между нашими странами с каждым днем становится все более прочным, мы совершили крайне продуктивный визит в Украину», - написал глава турецкого дипведомства в социальной сети турецкой платформы NSosyal в пятницу, 17 июля.

Фидан выразил благодарность украинским официальным лицам, в первую очередь украинскому коллеге Андрею Сибиге, за проявленное гостеприимство.

«На встречах с Президентом Украины господином Зеленским, Главой Офиса Президента господином Будановым и господином Сибигой мы всесторонне обсудили наши двусторонние отношения и текущую ситуацию в контексте российско-украинского конфликта», - сообщил министра.

По его словам, в Анкаре очень удовлетворены тем, что несмотря на военные условия, сотрудничество между двумя странами продолжает углубляться. «Соглашение о свободной торговле, которое было ратифицировано Украинским парламентом непосредственно перед нашим визитом, представляет собой важную веху, которая создаст новые возможности для наших предпринимателей и выведет наше экономическое партнерство на гораздо более высокий уровень», - выразил уверенность Хакан Фидан.

Министр отметил, что в ходе визита в очередной раз подчеркнул поддержку Турцией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Турция, как и прежде, готова поддерживать любые инициативы, которые позволят вновь собрать стороны за столом переговоров и будут способствовать достижению прочного мира, подчеркнул глава дипломатии.

Фидан также отметил, что провел в Киеве встречу с национальным лидером крымских татар Мустафой Абдульджемилем Кырымоглу и председателем Национального меджлиса крымских татар Рефатом Чубаровым, чтобы обсудить положение соотечественников. Защита прав крымских татар и сохранение их культурной самобытности всегда будут оставаться приоритетом для Турции, подчеркнул министр иностранных дел.

«В ходе визита я имел честь получить орден, врученный мне Президентом Зеленским. Благодарю украинские власти за эту высокую награду. Турция и впредь будет укреплять свою многолетнюю дружбу и стратегическое партнерство с Украиной в соответствии с видением, определенным нашими Президентами, на основе взаимного доверия и общих интересов», - добавил Хакан Фидан.

