Хакан Фидан провел переговоры с премьер-министром Сингапура

Mehmet Şah Yılmaz, Ulviyya Amoyeva
02 Июнь 2026•Обновить: 02 Июнь 2026
Главу МИД Турции Хакана Фидана принял премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг.
Об этом во вторник, 2 июня сообщается на странице МИД Турции в социальной сети турецкой платформы Nsosyal.
Переговоры прошли в рамках официального визита главы турецкого внешнеполитического ведомства в Сингапур.
Накануне источники в турецком дипломатическом ведомстве сообщили, что в рамках визита Фидан также встретится с сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном и министром внутренних дел и координирующим министром по вопросам национальной безопасности К. Шанмугамом.
Кроме того, ожидается, что турецкий министр выступит на мероприятии «Raffles Lectures», организованном аналитическим центром «Международный институт стратегических исследований» (IISS).