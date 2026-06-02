Хакан Фидан провел переговоры с премьер-министром Сингапура

Главу МИД Турции Хакана Фидана принял премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг.

Об этом во вторник, 2 июня сообщается на странице МИД Турции в социальной сети турецкой платформы Nsosyal.

Переговоры прошли в рамках официального визита главы турецкого внешнеполитического ведомства в Сингапур.

Накануне источники в турецком дипломатическом ведомстве сообщили, что в рамках визита Фидан также встретится с сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном и министром внутренних дел и координирующим министром по вопросам национальной безопасности К. Шанмугамом.

Кроме того, ожидается, что турецкий министр выступит на мероприятии «Raffles Lectures», организованном аналитическим центром «Международный институт стратегических исследований» (IISS).