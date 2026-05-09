Хакан Фидан провел встречу с председателем Консультативного совета ХАМАС Дервишем Глава МИД подчеркнул, что Турция будет продолжать решительно противостоять любым шагам, направленным на вытеснение палестинского народа из Газы

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с председателем Консультативного совета ХАМАС Мухаммедом Дервишем и сопровождавшей его делегацией.



Согласно информации, полученной из источников в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи министра Фидана с Дервишем и сопровождающей его делегацией ХАМАС были обсуждены продолжающиеся усилия по установлению прочного мира в Газе, мероприятия по доставке гуманитарной помощи в Газу, а также другие события в регионе.



Фидан отметил, что война в регионе не должна привести к тому, что палестинский вопрос будет забыт, добавив, что Турция продолжает держать на повестке дня международного сообщества бедствия, вызванные Израилем в Газе и на Западном берегу.



Глава МИД Турции заявил, что усиление присутствия Израиля в Газе и препятствование доставке в регион необходимой гуманитарной помощи являются недопустимыми.



По его словам, все государства, поддерживающие Палестину, в первую очередь исламские страны, должны продолжать отстаивать справедливое дело палестинцев. Министр отметил, что Турция будет и впредь играть ведущую роль в этих усилиях.



Хакан Фидан подчеркнул, что Турция будет продолжать решительно противостоять любым шагам, направленным на вытеснение палестинского народа из Газы.