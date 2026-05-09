Хакан Фидан провел встречу с председателем Консультативного совета ХАМАС Дервишем

Büşranur Keskinkılıç, Nariman Mehdiyev
09 Май 2026•Обновить: 09 Май 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с председателем Консультативного совета ХАМАС Мухаммедом Дервишем и сопровождавшей его делегацией.
Согласно информации, полученной из источников в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи министра Фидана с Дервишем и сопровождающей его делегацией ХАМАС были обсуждены продолжающиеся усилия по установлению прочного мира в Газе, мероприятия по доставке гуманитарной помощи в Газу, а также другие события в регионе.
Фидан отметил, что война в регионе не должна привести к тому, что палестинский вопрос будет забыт, добавив, что Турция продолжает держать на повестке дня международного сообщества бедствия, вызванные Израилем в Газе и на Западном берегу.
Глава МИД Турции заявил, что усиление присутствия Израиля в Газе и препятствование доставке в регион необходимой гуманитарной помощи являются недопустимыми.
По его словам, все государства, поддерживающие Палестину, в первую очередь исламские страны, должны продолжать отстаивать справедливое дело палестинцев. Министр отметил, что Турция будет и впредь играть ведущую роль в этих усилиях.
Хакан Фидан подчеркнул, что Турция будет продолжать решительно противостоять любым шагам, направленным на вытеснение палестинского народа из Газы.