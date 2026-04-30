Хакан Фидан провел встречи с губернатором федеральной земли Вена и генсеком ОБСЕ

Mehmet Şah Yılmaz, Ulviyya Amoyeva
30 Апрель 2026•Обновить: 30 Апрель 2026
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел встречу с губернатором федеральной земли Вена и мэром Вены Михаэлем Людвигом.
Об этом источники в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщили в четверг, 30 апреля.
Переговоры прошли в рамках официального визита Хакана Фидана в Австрию, который проходит 29-30 апреля.
Кроме того, прошла встреча с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.
В рамках визита накануне состоялась встреча турецкого министра с премьер-министром Австрии Кристианом Штоккером.
Кроме того, глава МИД Турции выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер в Вене.