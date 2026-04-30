Хакан Фидан провел встречи с губернатором федеральной земли Вена и генсеком ОБСЕ

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел встречу с губернатором федеральной земли Вена и мэром Вены Михаэлем Людвигом.

Об этом источники в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщили в четверг, 30 апреля.

Переговоры прошли в рамках официального визита Хакана Фидана в Австрию, который проходит 29-30 апреля.

Кроме того, прошла встреча с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.

В рамках визита накануне состоялась встреча турецкого министра с премьер-министром Австрии Кристианом Штоккером.

Кроме того, глава МИД Турции выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер в Вене.