Хакан Фидан примет участие в заседании СМИД ОТГ в Туркестане Глава МИД Турции находится в Казахстане в составе делегации, сопровождающей президента Эрдогана

Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоится в пятницу, 15 мая в городе Туркестан в Казахстан.

По информации, полученной из источников в турецком внешнеполитическом ведомстве, Фидан будет сопровождать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на неформальном саммите ОТГ в городе Туркестане и в тот же день примет участие в заседании СМИД ОТГ, которое пройдет перед саммитом.

В итоговом документе 12-го саммита ОТГ, состоявшегося 7 октября 2025 года в Габале, по инициативе Турции было принято решение о более частых встречах глав МИД стран-участниц организации. В этом контексте под председательством Турции уже прошли два неформальных заседания СМИД ОТГ - 7 марта в Стамбуле и 18 апреля — на полях пятого Дипломатического форума в Анталье.

Таким образом, министры иностранных дел стран — участниц ОТГ соберутся в Туркестане в третий раз за последние три месяца. Это станет наглядным проявлением растущего взаимодействия во всех сферах внутри организации, который также называют «Семейным советом».

Ожидается, что СМИД ОТГ также примут участие министры иностранных дел принимающей стороны — Казахстана, страны-председателя — Азербайджана, а также Кыргызстана и Узбекистана и Генеральный секретарь ОТГ.

На встрече планируется провести консультации по вопросам сотрудничества в рамках Организации и обменяться мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, прежде всего по ситуации в Иране и в секторе Газа. По итогам заседания ожидается подписание «Решения Совета министров иностранных дел об укреплении институционального и цифрового потенциала Секретариата ОТГ».

В своем выступлении на заседании министр Хакан Фидан планирует выразить удовлетворение в связи с продолжающимся углублением сотрудничества между тюркскими государствами в сферах политического диалога, торговли, обеспечения энергетической безопасности, связанности, культуры, образования и цифровой трансформации.

Кроме того, ожидается, что глава МИД Турции подчеркнет важность совместной работы тюркского мира для того, чтобы киприоты-турки и Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) заняли достойное место в международном сообществе, в соответствии с призывом президента Эрдогана.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметит, что события в Иране негативно сказываются на глобальной безопасности и экономике, что еще раз продемонстрировало важность альтернативных маршрутов связанности для тюркского мира. Фидан подчеркнет необходимость не допускать политизации ситуации вокруг Ормузского пролива в геополитических целях, а также строгого соблюдения принципа свободы судоходства.

Также ожидается, что министр заявит о поддержке дипломатических усилий, направленных на окончательное урегулирование конфликта совместно с Пакистаном и другими региональными партнерами, подчеркнет, что Анкара продолжает прилагать усилия к бесперебойной доставке гуманитарной помощи в Газу и будет выполнять свои обязательства по восстановлению эксклава в координации с международным сообществом. В рамках визита запланированы двусторонние встречи министра Фидана со своими коллегами из стран — членов ОТГ.

Организация тюркских государств

Третьего октября 2009 года в соответствии с Нахчыванским соглашением, подписанным Турцией, Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном был учрежден «Совет сотрудничества тюркоязычных стран». На Стамбульском саммите 2021 года Совет был переименован в Организацию тюркских государств (ОТГ).

Основными целями Организации являются укрепление атмосферы взаимного доверия между тюркскими государствами, усиление политической солидарности, развитие и углубление экономического и технического сотрудничества, а также сохранение и продвижение исторического и культурного наследия тюркского мира.

Секретариат ОТГ находится в Стамбуле. В настоящее время в ОТГ входят пять стран-участниц - Турция, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и четыре наблюдателя - Венгрия, Туркменистан, ТРСК, Организация экономического сотрудничества.

