Хакан Фидан примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Швеции

Министр иностранных дел Турции проинформирует союзников о подготовке к саммиту НАТО в Анкаре

Министр иностранных дел Турции проинформирует союзников о подготовке к саммиту НАТО в Анкаре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие во встрече глав МИД стран НАТО, которая пройдет 21–22 мая в шведском городе Хельсингборг.

Согласно информации, полученной из источников в Министерстве иностранных дел, на встрече, в которой примет участие Хакан Фидан, планируется подробно обсудить подготовку к саммиту НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре под председательством Турции, единство Альянса, трансатлантическое сотрудничество, укрепление оборонной промышленности и наращивание производственных мощностей, продолжение помощи Украине, а также преобразование растущих оборонных расходов в реальные возможности.

Ожидается, что на встрече министров иностранных дел НАТО также будут обсуждаться развитие ситуации вокруг Ирана и в Ормузском проливе, их последствия для евроатлантической безопасности и влияние на глобальную среду безопасности, «политика Альянса в отношении Юга», а также другие последние события в сфере евроатлантической безопасности, и прежде всего в контексте российско-украинской войны.

Встреча начнется 21 мая с неформального рабочего ужина в формате Совета НАТО–Украина с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителя председателя Еврокомиссии Каи Каллас.

На ужине Хакан Фидан в очередной раз подтвердит поддержку Турцией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также затронет тему дипломатических усилий Анкары, направленных на прекращение российско-украинской войны.

Встреча глав МИД стран НАТО продолжится 22 мая заседанием, которое пройдет с участием глав внешнеполитических ведомств 32 стран-союзников Альянса.

В рамках этого заседания турецкий министр проинформирует союзников о подготовке к саммиту НАТО в Анкаре, поскольку данная встреча станет последней встречей глав МИД стран НАТО перед саммитом.

Фидан также поделится ожиданиями Турции от предстоящего саммита и расскажет об усилиях Анкары, направленных на то, чтобы саммит подтвердил единство и сплоченность НАТО как мероприятие высокого уровня.

Кроме того, министр представит оценку Турции по вопросам распределения нагрузки между союзниками и сохранения трансатлантических связей.



Хакан Фидан предоставит информацию о вкладе Турции в НАТО, а также приведет примеры турецкой практики преобразования оборонных расходов в реальные возможности. В этом контексте министр подчеркнет необходимость развития трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности внутри Альянса без каких-либо ограничений.

Глава МИД Турции также акцентирует внимание на важности «подхода к безопасности на 360 градусов» c целью противодействия угрозам, исходящим со всех направлений. В этой связи Фидан отметит важность углубления взаимодействия Альянса с южным соседством и продвижения борьбы с терроризмом.