В ходе визита глава МИД Турции ознакомился с работой госпиталя, который оказывает медицинскую помощь мусульманам-рохинья, бежавшим из Мьянмы из-за насилия и конфликтов

Хакан Фидан посетил Турецкий полевой госпиталь в Бангладеш В ходе визита глава МИД Турции ознакомился с работой госпиталя, который оказывает медицинскую помощь мусульманам-рохинья, бежавшим из Мьянмы из-за насилия и конфликтов

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Турецкий полевой госпиталь, действующий в лагере для беженцев в районе Кокс-Базар в Бангладеш.

В ходе визита Фидан ознакомился с работой госпиталя, который оказывает медицинскую помощь мусульманам-рохинья, бежавшим из Мьянмы из-за насилия и конфликтов и нашедшим убежище в Бангладеш.

Министр также навестил проходящих лечение пациентов и получил от руководства учреждения информацию о предоставляемых медицинских услугах, проводимой деятельности и возможностях госпиталя.