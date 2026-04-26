Хакан Фидан обсудил с иранским и пакистанским коллегами ход переговоров между Тегераном и Вашингтоном

Mehmet Şah Yılmaz, Ulviyya Amoyeva
26 Апрель 2026•Обновить: 26 Апрель 2026
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Пакистана Мухаммедом Исхаком Даром.
Об этом сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве в воскресенье, 26 апреля.
В ходе бесед обсуждалась актуальная ситуация вокруг переговорного процесса между Ираном и Соединенными Штатами Америки.
Президент США Дональд Трамп 21 апреля сообщил о продлении двухнедельного перемирия с Ираном, достигнутого после почти двухмесячной эскалации, начавшейся 28 февраля.
Глава Белого дома 25 апреля сообщил, что его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не полетят в Пакистан на переговоры с Ираном. Глава Белого дома заявил, что «нечего лететь 18 часов, чтобы сидеть и говорить ни о чем».