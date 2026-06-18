Глава МИД Турции заявил, что именно проведение предстоящего саммита в Турции побудило Трампа принять в нем участие

Хакан Фидан: не будь президента Эрдогана, Трамп бы не принял участие в саммите НАТО Глава МИД Турции заявил, что именно проведение предстоящего саммита в Турции побудило Трампа принять в нем участие

Президент США Дональд Трамп не приехал бы на предстоящий саммит НАТО, если бы он не был запланирован к проведению в Турции.

Об этом во время визита в РФ турецким СМИ заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Глава турецкой дипломатии отметил, что подготовка к мероприятию идет очень интенсивно.

По его словам, есть очень важные вопросы, и их невозможно решить на заседании без участия президента США.

«Самый главный вопрос — как именно проявятся нюансы в подходах США и европейцев к НАТО? Предстоит обсудить крайне важные темы, и принять по ним решения на встрече без участия Президента США просто невозможно. Многие европейские страны отмечают, что именно тот факт, что мероприятие пройдет в Турции под председательством нашего Президента, является ключевым фактором, побуждающим президента Трампа приехать на саммит. Не будь нашего Президента, не будь Турции — Трамп бы не приехал, и тем самым он фактически уже заявил бы о своем пренебрежении к этому саммиту», - подчеркнул глава турецкой дипломатии.

Двусторонние отношения Турции и РФ

В двусторонних отношениях Турции и РФ и по региональным вопросам нет никаких проблем или серьезных разногласий, которые вызывали бы большие нарекания, заявил Хакан Фидан. Он отметил, что обе страны стремятся к сотрудничеству во всех возможных сферах.

Министр добавил, что у российской стороны сложилось такое же впечатление, взаимные визиты между странами продолжаются, и в отношениях ничего не изменилось.

По его словам, судя по содержанию переговоров, можно обсуждать крайне сложные и глубокие темы, при этом обе стороны излагают свои позиции.

Хакан Фидан подчеркнул, что Турция и РФ выстроили очень особые отношения. «Мы умеем сотрудничать и укреплять доверие даже тогда, когда у нас были очень серьезные проблемные сферы. Видение обоих лидеров очевидно, в рамках определенных принципов они отстаивают интересы своих стран. Они готовы занять конструктивную позицию», - сказал министр.

По словам Фидана, в ходе своих контактов в РФ он пришел к выводу о том, что в позиция российских официальных лиц по Украине не изменилась. «Они говорят «без решения вопроса о Донбассе нет шансов на урегулирование», - привлек внимание турецкий министр.

Агрессия Израиля

Агрессивная позиция Израиля стала проблемой для всего мира, и это не является исключительно проблемой Турции. Об этом во время визита в РФ турецким СМИ заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Израиль хочет разрушений в регионе. Хочет оккупировать некоторые страны и осуществлять террор. Это имеет глобальные последствия с точки зрения безопасности, а также экономические последствия. Мы видим, что Израиль сталкивается со все более растущей дипломатической реакцией. Надеемся, что эта дипломатическая реакция принесет результаты, и все страны нашего региона будут жить в мире, стабильности и благополучии», - подчеркнул министр.

Фидан указал на то, что война между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем — с другой, привела к тому, что тема сектора Газа отошла на второй план. Министр подчеркнул, что после урегулирования этого вопроса страны региона смогут больше сосредоточиться на проблеме палестинского эксклава.

Израиль продолжает наносить удары по жителям Газы, ведутся работы по переходу ко второму этапу реализации соглашения, продолжаются усилия по согласованию рамочного документа, и в этом процессе участвует Национальная разведывательная организация Турции (MİT), добавил глава турецкой дипломатии.

Южный Кавказ и Центральная Азия

В ходе визита была достигнута договоренность о запуске механизма «3+3» на Южном Кавказе, и это крайне важный механизм для углубления сотрудничества между Турцией, Россией, Азербайджаном, Ираном, Арменией и Грузией, заявил глава турецкой дипломатии.

«Страны региона должны видеть следующее - вместо соперничества и попыток доминирования нам необходимо выводить на первый план сотрудничество. Мы видим, что такое понимание начинает формироваться и в контексте последних событий на Ближнем Востоке. С тем же подходом мы можем укрепить наши экономики и повысить стабильность на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Необходимо покончить с попытками установления господства. Мир, спокойствие и стабильность пойдут на пользу всем нам. Нам нужно изменить наш подход», - сказал министр.

Фидан подчеркнул, что формула «3+3» послужит реализации важного сотрудничества на Кавказе, однако существуют препятствия, а взаимное недоверие некоторых стран достигло серьезных масштабов.

Глава МИД Турции упомянул недавнее заседание Азербайджана, Турции и Грузии. «Особенно в вопросах транспортной связности там можно что-то сделать. Обсуждалось подключение Среднего коридора к Турции. Мы считаем, что можно предпринять важные шаги», - отметил Хакан Фидан.

О процессе нормализации с Арменией

Касаясь процесса нормализации с Арменией, Фидан сказал, что правительство премьер-министра Никола Пашиняна предпринимает очень важные шаги, а по воле президента Реджепа Тайипа Эрдогана уже предпринято много важных шагов, включая прямую торговлю и авиасообщение.

Министр заявил, что задачи на новый период очевидны. «Мы готовы к нормализации, когда сложатся условия», - отметил он.

О договоренности между США и Ираном

Фидан отметил, что на текущем этапе договоренностей между США и Ираном есть вопросы, которые техническим группам необходимо проработать совместно.

По словам Фидана, принципиальное согласие достигнуто, но по ядерному досье есть два важных аспекта. «Первое — что произойдет с обогащенным ураном? Второе — как будет действовать мораторий на дальнейшее обогащение? Например, есть принципиальное понимание по разбавлению 400 кг обогащенного урана в Иране. Но кто будет проводить разбавление, кто будет контролировать, как это будет верифицироваться — это нужно обсуждать. Это будет обсуждаться», - привлек внимание министр.

Фидан указал на то, что из-за мер безопасности в условиях войны и нехватки доверия к США ответы или предложения Ирана иногда доходят до американской стороны с задержкой.

«На вопрос, на который американская сторона отвечает в течение часа, иранцы иногда могли ответить только через неделю. Конечно, тем временем время от времени происходили взаимные атаки. Кроме того, вторжение Израиля в Ливан затянуло процесс. Я старался побудить обе стороны к прямым переговорам», - добавил министр.