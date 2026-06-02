Хакан Фидан встретился с главой МИД Сингапура

Büşranur Keskinkılıç, Olga Keskin
02 Июнь 2026•Обновить: 02 Июнь 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном. Об этом говорится в сообщении МИД Турции, опубликованном в социальной сети турецкой платформы Nsosyal 2 июня.
Согласно сообщению, Хакан Фидан, находящийся в Сингапуре с официальным визитом, встретился с Балакришнаном.
Ранее глава МИД Турции провел встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.
Кроме того, ожидается, что Хакан Фидан встретится с министром внутренних дел и координирующим министром по вопросам национальной безопасности К. Шанмугамом, а также выступит на мероприятии «Raffles Lectures», организованном аналитическим центром «Международный институт стратегических исследований» (IISS).