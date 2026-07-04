Макрон заявил, что с учетом позитивных изменений в регионе и изменившихся потребностей было принято решение пересмотреть французское военное присутствие на Ближнем Востоке

Французский авианосец «Шарль де Голль» возвращается на базу после миссии на Ближнем Востоке Макрон заявил, что с учетом позитивных изменений в регионе и изменившихся потребностей было принято решение пересмотреть французское военное присутствие на Ближнем Востоке

Французский авианосец «Шарль де Голль», направленный на Ближний Восток после начала американо-иранского конфликта, возвращается в порт Тулон. Об этом говорится в сообщении президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованном в социальной сети американской компании X.

Макрон отметил, что Франция продолжает размещать на Ближнем Востоке силы противоминной обороны, включая два минных тральщика.

«Силы по разминированию и корабли сопровождения остаются в регионе и готовы действовать вместе с нашими партнерами», - сказал он.

Макрон также заявил, что подписание 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном является важным шагом на пути к стабилизации ситуации в регионе, указав на то, что документ вновь подтвердил принцип свободы судоходства в Ормузском проливе.

Президент Франции сообщил, что после переговоров с султаном Омана Хайсамом бен Тариком, а также с учетом позитивных изменений в регионе и изменившихся потребностей было принято решение пересмотреть французское военное присутствие на Ближнем Востоке. В связи с чем авианосец «Шарль де Голль» возвращается в порт Тулон, - отметил он.

При этом Макрон подчеркнул, что сопровождавшие авианосец корабли, а также силы по разминированию остаются на Ближнем Востоке и готовы к выполнению задач.

Согласно сообщениям французских СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, «Шарль де Голль» в настоящее время находится в Средиземном море.

Авианосец был направлен в регион по решению президента Франции Макрона после начала американо-иранского конфликта.