Французские парламентарии призвали к отстранению Израиля от Евровидения

Группа депутатов парламента Франции выразила протест в связи участием Израиля в песенном конкурсе песни «Евровидение-2026», который пройдет в столице Австрии Вене с 12 по 16 мая. Парламентарии потребовали отстранить исполнителя из конкурса из Израиля из-за нарушений этой страной прав человека и международного права.

Члены законодательного органа от партии «Непоколебимая Франция» (LFI) Томас Портес и Рима Хасан назвав Израиль «виновником первого геноцида XXI века и главным нарушителем гуманитарного и международного права».

Отметив, что конкурс символизирует «мир, единство и братство», парламентарии подчеркнули, что Израилю не может быть в нем места.

Политики напомнили, что, по данным ООН, за последние два года в секторе Газа погибли свыше72 000 палестинцев. Отмечено, что жители эксклава продолжают гибнуть, несмотря на действующий режим прекращения огня

В странах Европе нарастают требования исключить Израиль из песенного конкурса «Евровидение-2026».