Французская компания Thales покупает производителя беспилотных подводных аппаратов Exail

Французская оборонная и аэрокосмическая компания Thales достигла соглашения о покупке компании Exail, специализирующейся на беспилотных подводных аппаратах, подводных дронах и навигационных технологиях.

Согласно совместному заявлению компаний, на первом этапе Thales договорилась о приобретении 35,51% акций французской Exail, принадлежащих семье Горжа, основателя компании. За эти акции Thales предложила по 134 евро за штуку. Это на 44% выше биржевой цены акций Exail на 26 июня и на 9,4% выше последней цены закрытия.

После этой сделки Thales объявила, что намерена запустить официальное предложение о выкупе оставшихся акций, чтобы полностью включить Exail в свою структуру и вывести компанию с биржи.

Предложение Thales в размере 134 евро за акцию превысило предложение другой французской аэрокосмической и оборонной компании Safran, которая ранее предлагала за Exail 128,5 евро за акцию, но затем прекратила переговоры. Safran, также проявлявшая интерес к покупке Exail, оцененной примерно в 2 млрд евро, 3 июля объявила о выходе из переговорного процесса.

Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2027 года после получения необходимых разрешений.

С учетом того, что французскому государству принадлежит 26% акций Thales, ожидается, что правительство не станет создавать препятствий для сделки с точки зрения антимонопольного законодательства. Между тем акции Exail за последние три года выросли на бирже примерно на 600%, что отражает ожидания инвесторов относительно роста спроса на дроны на фоне увеличения оборонных расходов и меняющихся военных потребностей.

По оценке Thales, объем рынка противолодочной обороны и роботизированных подводных операций может увеличиться почти в 10 раз с 85 млрд евро в 2025 году до более чем 700 млрд евро к 2030 году.

С другой стороны, последние конфликты в Украине и Ближнем Востоке показали стратегическое преимущество дешевых роящихся дронов на поле боя. На этом фоне европейские оборонные компании ускоренно перестраивают свои продуктовые портфели в этом направлении.