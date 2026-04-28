13 апреля Парижский уголовный суд признал Lafarge и 8 человек виновными в «финансировании террористической организации» в рамках своей деятельности в Сирии

Французская компания Lafarge намерена подать апелляцию по делу в финансировании терроризма 13 апреля Парижский уголовный суд признал Lafarge и 8 человек виновными в «финансировании террористической организации» в рамках своей деятельности в Сирии

Французская цементная компания Lafarge намерена подать апелляцию по делу, в котором она была признана виновной в финансировании террористических организаций и оштрафована на 1 миллион 125 тысяч евро.

В заявлении Апелляционного суда Парижа сообщается, что Lafarge подаст апелляцию на решение суда, признавшего компанию виновной в выплате террористическим организациям около 5,6 млн евро в рамках своей деятельности в Сирии в 2013-2014 годах.

В заявлении отмечается, что апелляцию подадут как компания, так и 8 человек, осужденных вместе с ней.

13 апреля Парижский уголовный суд признал Lafarge и 8 человек виновными в «финансировании террористической организации» в рамках своей деятельности в Сирии. Восемь человек, прошедших по делу судебное разбирательство, были приговорены к тюремным срокам от 18 месяцев до 7 лет и денежным штрафам.

Компании же был назначен штраф в размере 1 млн 125 тыс. евро.

Агентство «Анадолу» опубликовало документы, доказывающие финансирование ДЕАШ компанией Lafarge

7 сентября 2021 года агентство «Анадолу» опубликовало документы, доказывающие, что французская компания Lafarge финансировала террористическую организацию ДЕАШ с ведома французских спецслужб; эти документы вызвали широкий резонанс во всем мире.

В рамках расследования, начатого в отношении компании в июне 2017 года, ряд высокопоставленных руководителей, в том числе бывший председатель совета директоров Lafarge Бруно Лафонт, были обвинены в «финансировании терроризма».

Три следственных судьи, ответственные за расследование, 16 октября 2024 года приняли решение о передаче дела в суд в отношении Lafarge Group и четырех бывших руководителей компании по обвинению в финансировании террористической организации и нарушении эмбарго Европейского союза (ЕС), запрещающего любые финансовые и коммерческие отношения с террористическими организациями, включая ДЕАШ.

Дело о привлечении к ответственности компании Lafarge как юридического лица и 8 физических лиц за «финансирование террористической организации» в рамках деятельности в Сирии в 2013–2014 годах рассматривалось в ноябре–декабре 2025 года в Уголовном суде Парижа.