Французская активистка Global Sumud заявила о насилии и пытках со стороны Израиля Летиция Мерль рассказала, что задержанные израильскими силами активисты подвергались избиениям, унижениям, угрозам и насилию после захвата судна в международных водах

Французские участники флотилии, задержанные Израилем, на прошлой неделе вернулись во Францию разными авиарейсами.

Одна из активисток, Летиция Мерль, вернувшаяся на родину 22 мая, в беседе с «Анадолу» в Париже рассказала о насилии, которому, по ее словам, активисты подвергались в течение четырех дней.

«Я была пассажиркой Global Sumud и была похищена оккупационными израильскими силами в международных водах. Четыре дня я подвергалась насилию, сексистскому насилию и пыткам», — заявила Мерль.

По ее словам, израильские военные спрашивали, работает ли она на ХАМАС, на что она отвечала, что участвует в гуманитарной миссии.

Мерль рассказала, что израильтяне разделили мужчин и женщин-активистов на разные группы.

«Нас унижали, лишали лечения, воды и еды. Нас будили по ночам, заставляли передвигаться на четвереньках со связанными руками и водили кругами по тюрьме. Нас избивали. Перед Бен-Гвиром от нас требовали кричать: “Да здравствует Израиль”. Мы отказались. Я сказала: “Свободная Палестина” — и получила пощечину», — утверждает активистка.

Она также заявила, что на судне, превращенном в тюрьму, каждые шесть часов 160 людям выдавали только 20 бутылок воды, причем бутылки, по ее словам, бросали в людей. Из-за этого одному из активистов стало плохо, и он едва не потерял сознание.

Мерль утверждает, что активистов заставляли заходить в контейнеры, угрожая пластиковыми пулями и электрошокерами. По прибытии в порт Ашдод у них брали показания.

По словам активистки, израильские силовики проверяли, гражданами каких стран являются задержанные.

«Они увели двух турецких мужчин. Я слышала, как их избивали и как они кричали. Мне было очень страшно. Потом очередь дошла до меня», — сказала она.

Мерль рассказала, что из-за внешности израильтяне приняли ее за алжирку и подвергли дискриминации.

- «Некоторых из нас уводили избивать»

Активистка сообщила, что ей очень туго связали руки пластиковыми стяжками за спиной.

«Мне было очень больно. Когда я закричала: “Помогите”, двое израильских солдат затянули их еще сильнее. Мои друзья начали кричать, потому что я почти потеряла сознание. Потом пришел врач, но я поняла, что это манипуляция, потому что меня снимали на видео. Врач внезапно стал очень вежливым и заменил стяжку», — рассказала она.

По словам Мерль, задержанным постоянно включали израильский гимн и держали кондиционер на максимальной мощности.

«Некоторых из нас уводили избивать. Мы слышали их крики», — добавила она.

Мерль заявила, что ей не давали лекарства от давления, а некоторых активистов раздевали и подвергали досмотру руками.

«Вчера я разговаривала с адвокатом, и он объяснил нам, что это фактически было сексуализированное насилие. Нас похитили, и не было никаких оснований раздевать нас и проводить такие досмотры», — сказала активистка.

Она также утверждает, что женщин-активисток запугивали собаками, натравливая на них немецких овчарок.

«Это были четыре дня ада», — подчеркнула Мерль.

По ее словам, активисты хотели привлечь внимание к страданиям палестинцев.

«Я думаю о палестинском народе, и мое тело стало свидетелем того, через что проходят палестинские мужчины и женщины. Эту войну нужно остановить. У нас есть способ остановить фашизм и расизм», — заявила она.

Мерль также рассказала, что среди израильских силовиков были франкоязычные молодые люди, у которых она спрашивала, зачем они это делают.

«Мне сказали, что однажды мусульмане проснутся во Франции и придут убивать их детей. Я ответила, что у меня есть друзья-мусульмане и что мы просто хотим жить вместе», — сказала активистка.

Она утверждает, что после этих слов ее ударили и избили.

Мерль добавила, что даже после возвращения во Францию она по-прежнему боится полицейских и собак.

- «Они срывали хиджабы с наших сестер»

По словам активистки, в Израиле она столкнулась с расизмом и сексизмом.

«Они срывали хиджабы с наших сестер. Мы, женщины, старались защищать друг друга. Наша сила и единство помогли нам выжить и сопротивляться», — заявила Мерль.