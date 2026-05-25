Французская активистка Global Sumud заявила о насилии и пытках со стороны Израиля

Французская активистка Международной флотилии Global Sumud Летиция Мерль заявила, что после задержания израильскими силами активисты подвергались насилию и пыткам.
Французские участники флотилии, задержанные Израилем, на прошлой неделе вернулись во Францию разными авиарейсами.
Одна из активисток, Летиция Мерль, вернувшаяся на родину 22 мая, в беседе с «Анадолу» в Париже рассказала о насилии, которому, по ее словам, активисты подвергались в течение четырех дней.
«Я была пассажиркой Global Sumud и была похищена оккупационными израильскими силами в международных водах. Четыре дня я подвергалась насилию, сексистскому насилию и пыткам», — заявила Мерль.
По ее словам, израильские военные спрашивали, работает ли она на ХАМАС, на что она отвечала, что участвует в гуманитарной миссии.
Мерль рассказала, что израильтяне разделили мужчин и женщин-активистов на разные группы.
«Нас унижали, лишали лечения, воды и еды. Нас будили по ночам, заставляли передвигаться на четвереньках со связанными руками и водили кругами по тюрьме. Нас избивали. Перед Бен-Гвиром от нас требовали кричать: “Да здравствует Израиль”. Мы отказались. Я сказала: “Свободная Палестина” — и получила пощечину», — утверждает активистка.
Она также заявила, что на судне, превращенном в тюрьму, каждые шесть часов 160 людям выдавали только 20 бутылок воды, причем бутылки, по ее словам, бросали в людей. Из-за этого одному из активистов стало плохо, и он едва не потерял сознание.
Мерль утверждает, что активистов заставляли заходить в контейнеры, угрожая пластиковыми пулями и электрошокерами. По прибытии в порт Ашдод у них брали показания.
По словам активистки, израильские силовики проверяли, гражданами каких стран являются задержанные.
«Они увели двух турецких мужчин. Я слышала, как их избивали и как они кричали. Мне было очень страшно. Потом очередь дошла до меня», — сказала она.
Мерль рассказала, что из-за внешности израильтяне приняли ее за алжирку и подвергли дискриминации.
- «Некоторых из нас уводили избивать»
Активистка сообщила, что ей очень туго связали руки пластиковыми стяжками за спиной.
«Мне было очень больно. Когда я закричала: “Помогите”, двое израильских солдат затянули их еще сильнее. Мои друзья начали кричать, потому что я почти потеряла сознание. Потом пришел врач, но я поняла, что это манипуляция, потому что меня снимали на видео. Врач внезапно стал очень вежливым и заменил стяжку», — рассказала она.
По словам Мерль, задержанным постоянно включали израильский гимн и держали кондиционер на максимальной мощности.
«Некоторых из нас уводили избивать. Мы слышали их крики», — добавила она.
Мерль заявила, что ей не давали лекарства от давления, а некоторых активистов раздевали и подвергали досмотру руками.
«Вчера я разговаривала с адвокатом, и он объяснил нам, что это фактически было сексуализированное насилие. Нас похитили, и не было никаких оснований раздевать нас и проводить такие досмотры», — сказала активистка.
Она также утверждает, что женщин-активисток запугивали собаками, натравливая на них немецких овчарок.
«Это были четыре дня ада», — подчеркнула Мерль.
По ее словам, активисты хотели привлечь внимание к страданиям палестинцев.
«Я думаю о палестинском народе, и мое тело стало свидетелем того, через что проходят палестинские мужчины и женщины. Эту войну нужно остановить. У нас есть способ остановить фашизм и расизм», — заявила она.
Мерль также рассказала, что среди израильских силовиков были франкоязычные молодые люди, у которых она спрашивала, зачем они это делают.
«Мне сказали, что однажды мусульмане проснутся во Франции и придут убивать их детей. Я ответила, что у меня есть друзья-мусульмане и что мы просто хотим жить вместе», — сказала активистка.
Она утверждает, что после этих слов ее ударили и избили.
Мерль добавила, что даже после возвращения во Францию она по-прежнему боится полицейских и собак.
- «Они срывали хиджабы с наших сестер»
По словам активистки, в Израиле она столкнулась с расизмом и сексизмом.
«Они срывали хиджабы с наших сестер. Мы, женщины, старались защищать друг друга. Наша сила и единство помогли нам выжить и сопротивляться», — заявила Мерль.