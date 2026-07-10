С начала года в стране произошло более 8 тыс. пожаров, уничтоживших 25 тыс. гектаров земли

Франция продолжает бороться с аномальной жарой и лесными пожарами С начала года в стране произошло более 8 тыс. пожаров, уничтоживших 25 тыс. гектаров земли

Во Франции, которая в начале недели вновь оказалась во власти новой волны жары, продолжается борьба с лесными пожарами, уже несколько дней бушующими в северных регионах страны.

Как сообщает Французская метеорологическая служба Meteo-France , в связи с экстремально высокими температурами в девяти департаментах, преимущественно на западе страны, объявлен «красный» уровень опасности, еще в 72 департаментах действует «оранжевый» уровень предупреждения.

По данным Meteo-France, с завтрашнего дня число департаментов с «красным» уровнем опасности увеличится до 24. При этом столбики термометров в Париже превысят 35 градусов.

Кроме того, метеослужба предупредила, что в 64 департаментах Франции сохраняется «высокий» или «очень высокий» риск возникновения природных пожаров.

- Лесные пожары продолжаются на севере Франции

В городе Тревийяк департамента Восточные Пиренеи продолжается лесной пожар, который бушует уже несколько дней. Огнем уничтожено более 5 тыс. гектаров земли.

Префект департамента Восточные Пиренеи Пьер Реньо де ла Мот сообщил журналистам, что пожар все еще не ликвидирован, однако работы по его тушению начинают приносить результаты.

Между тем сообщается, что жители 14 населенных пунктов, ранее эвакуированные из-за пожара в Тревийяке, смогут вернуться в свои дома.

Власти сообщили, что пожар, продолжающийся уже несколько дней в департаменте Дром,пока не удалось взять под контроль.

Пожар, который продолжался около трех дней в департаменте Эндр и уничтожил почти тысячу гектаров сельскохозяйственных угодий, был локализован и полностью потушен пожарными.

- С начала года огонь уничтожил более 25 тыс. гектаров

Директор Главного управления гражданской безопасности и кризисного управления Франции Жюльен Марион сообщил журналистам, что с начала года в стране зарегистрировано более 8 тыс. пожаров.

По его словам, часть очагов возгорания до сих пор не ликвидирована, а общая площадь выгоревших территорий уже достигла примерно 25 тыс. гектаров.

Этот показатель вдвое превышает уровень за аналогичный период прошлого года, - отметил Марион.