Все стороны конфликта должны соблюдать соглашение от 14 июня и выполнять достигнутый режим прекращения огня - представитель МИД Франции

Франция призвала Израиль соблюдать американо-иранский меморандум Все стороны конфликта должны соблюдать соглашение от 14 июня и выполнять достигнутый режим прекращения огня - представитель МИД Франции

Представитель МИД Франции Паскаль Конфавре призвал правительство Израиля соблюдать меморандум, достигнутый между США и Ираном, а также вывести войска с юга Ливана.

Конфавре ответил на вопросы журналистов на еженедельном брифинге МИД Франции. Комментируя заявление ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о том, что «Ливан должен гореть», Конфавре отметил, что меморандум, достигнутый 14 июня между США и Ираном, носит ясный характер и распространяется также на Ливан, поскольку предусматривает уважение территориальной целостности и суверенитета этой страны.

Представитель МИД Франции подчеркнул, что для обеспечения суверенитета Ливана Израиль должен вывести войска с юга страны. При этом он заявил, что территориальная целостность Ливана также связана с разоружением «Хезболлы».

«Все стороны конфликта должны соблюдать соглашение от 14 июня и выполнять достигнутый режим прекращения огня», - сказал Конфавре, подчеркнув, что атаки Израиля на Ливан должны прекратиться.

Говоря об американо-иранском меморандуме, представитель МИД Франции заявил, что правительство Израиля должно соблюдать это соглашение, в том числе окончательно выведя силы со своих позиций на юге Ливана.

Конфавре также отметил, что Франция готова сделать все необходимое в рамках переговорного процесса между США и Ираном.

«Соглашение лучше, чем отсутствие соглашения», - напомнил он слова президента Франции Эммануэля Макрона, касаясь позиции Парижа по меморандуму.