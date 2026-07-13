Киев приобретет 16 истребителей «Рафаль», самолеты поступят на вооружение Украины к 2028 или 2029 году

Франция предоставляет Украине лицензии на производство ракет Киев приобретет 16 истребителей «Рафаль», самолеты поступят на вооружение Украины к 2028 или 2029 году

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция предоставит Украине лицензии на производство ракет французской разработки, следуя, по его словам, модели, аналогичной той, которую используют США.

Выступая на пресс-конференции после встречи «Коалиции желающих» в Париже в понедельник, 13 июля Макрон заявил, что Украине будет разрешено производить вооружение, в том числе противоракетные ракеты «Aster-30», высокоточные бомбы AASM Hammer и крылатые ракеты большой дальности SCALP.

Этот шаг является частью более широких усилий по укреплению оборонного потенциала Украины на фоне продолжающейся войны с Россией.

Макрон также сообщил, что Киев приобретет 16 истребителей «Рафаль», производимых французской аэрокосмической компанией Dassault Aviation. Ожидается, что самолеты поступят на вооружение Украины к 2028 или 2029 году.

Он добавил, что Украина также закупит систему противовоздушной обороны SAMP-T — франко-итальянскую платформу, предназначенную для отражения ракетных и авиационных угроз.

«Многонациональные силы проведут военные учения с Украиной в соседних странах», — сказал Макрон.