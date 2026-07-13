Франция предоставляет Украине лицензии на производство ракет

Aysu Biçer, Nariman Mehdiyev
13 Июля 2026•Обновить: 13 Июля 2026
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция предоставит Украине лицензии на производство ракет французской разработки, следуя, по его словам, модели, аналогичной той, которую используют США.
Выступая на пресс-конференции после встречи «Коалиции желающих» в Париже в понедельник, 13 июля Макрон заявил, что Украине будет разрешено производить вооружение, в том числе противоракетные ракеты «Aster-30», высокоточные бомбы AASM Hammer и крылатые ракеты большой дальности SCALP.
Этот шаг является частью более широких усилий по укреплению оборонного потенциала Украины на фоне продолжающейся войны с Россией.
Макрон также сообщил, что Киев приобретет 16 истребителей «Рафаль», производимых французской аэрокосмической компанией Dassault Aviation. Ожидается, что самолеты поступят на вооружение Украины к 2028 или 2029 году.
Он добавил, что Украина также закупит систему противовоздушной обороны SAMP-T — франко-итальянскую платформу, предназначенную для отражения ракетных и авиационных угроз.
«Многонациональные силы проведут военные учения с Украиной в соседних странах», — сказал Макрон.