Франция потребовала вынести «показательное наказание» виновнику нападения на французскую монахиню в Иерусалиме

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, назвав покушение на французскую монахиню, совершенное фанатичным евреем в оккупированном Восточном Иерусалиме, «шокирующим», призвал к вынесению «показательного наказания» виновнику.



Барро выступил с заявлением в социальной сети американской компании X по поводу атаки на французскую монахиню в оккупированном Восточном Иерусалиме.



Министр отметил, что после «шокирующего» нападения, которому подверглась упомянутая французская священнослужительница, он выразил свое сожаление, поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.



«Виновник этого отвратительного деяния задержан. Наказание должно стать показательным, чтобы положить конец все более частым антихристианским действиям на Святой земле. Франция, следуя своей исторической миссии по защите католических общин и святых мест, ни в коем случае не может принять антихристианские действия», — заявил он.



На кадрах видно, как фанатик-еврей толкает монахиню сзади, она падает на землю и ударяется головой о камень, а затем нападающий наносит ей удар ногой.



В результате нападения монахиня получила травму головы.



В заявлении израильской полиции, опубликованном на странице американской компании X в социальной сети, сообщается, что личность 36-летнего фанатичного еврея, совершившего нападение, была установлена и он задержан по подозрению в нападении на расовой почве.