Французская метеорологическая служба Météo-France сообщила, что средняя температура воздуха во Франции в июне составила 22,7 градуса

Франция пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений Французская метеорологическая служба Météo-France сообщила, что средняя температура воздуха во Франции в июне составила 22,7 градуса

Франция, ставшая одной из стран, наиболее сильно пострадавших от накрывшей Европу волны аномальной жары, пережила самый жаркий июнь за всю историю метеонаблюдений.

Французская метеорологическая служба Météo-France сообщила, что средняя температура воздуха во Франции в июне составила 22,7 градуса.

По данным ведомства, этот показатель на 3,8 градуса превышает климатическую норму. Таким образом, был побит предыдущий рекорд июня, установленный в 2003 году, а нынешний июнь стал самым жарким в истории страны.

Ранее Министерство здравоохранения Франции сообщило, что во время июньской жары было зафиксировано более 2000 летальных исходов.

Волна жары, которая почти две недели удерживалась во Франции в июне, негативно сказалась на различных сферах жизни — от транспорта и здравоохранения до образования и производства. В Париже только за один день, 26 июня, от жары скончались 109 человек.