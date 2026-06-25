Прошлая ночь вошла в историю как «самая жаркая ночь, зафиксированная в стране с 1947 года, когда начали вести метеорологические наблюдения»

Франция пережила «самую жаркую ночь в своей истории» Прошлая ночь вошла в историю как «самая жаркая ночь, зафиксированная в стране с 1947 года, когда начали вести метеорологические наблюдения»

Во Франции зафиксирована «самая жаркая ночь с 1947 года, когда начали вести метеорологические наблюдения».

Согласно заявлению французского метеорологического агентства Meteo-France, средний показатель температуры по стране, рассчитанный на основе данных 30 различных станций, достиг 22 градусов.

«Рекорд самой жаркой ночи», установленный 21,6 градусами в ночь с 22 на 23 июня, был вновь побит.

Таким образом, прошлая ночь вошла в историю как «самая жаркая ночь, зафиксированная в стране с 1947 года, когда начали вести метеорологические наблюдения».

Во Франции, которая является одной из стран, наиболее пострадавших от продолжающейся в Европе волны жары, рекордные температуры негативно сказываются на всех сферах жизни — от образования и здравоохранения до транспорта и инфраструктурных услуг.