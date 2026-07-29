С начала года в стране произошло более 13 тыс. пожаров, выгорело свыше 116 тыс. гектаров земли

Франция переживает самый тяжелый сезон лесных пожаров в своей истории С начала года в стране произошло более 13 тыс. пожаров, выгорело свыше 116 тыс. гектаров земли

Франция переживает самый масштабный пожароопасный сезон в своей истории. В юго-западных департаментах страны уже несколько дней продолжаются работы по тушению пожаров с земли и с воздуха.

С начала 2026 года во Франции зафиксировано более 13 тыс. природных пожаров, что стало абсолютно беспрецедентным показателем для страны. В результате пожаров выгорело 116 тыс. гектаров земли, что соответствует площади 162 тыс. футбольных полей.

В этом сезоне был побит предыдущий рекорд, зафиксированный в июле 2022 года.

Согласно данным Европейской информационной системы по лесным пожарам (EFFIS), в 2022 году, который считался самым разрушительным по числу лесных пожаров, общая площадь выжженных земель составила 66 300 гектаров.

- Франция запросила помощь ЕС в борьбе с пожарами

В этом году пожароопасный сезон начался значительно раньше, чем в предыдущие годы. Для борьбы с огнем были задействованы военно-транспортные самолеты A400M, а также тысячи военнослужащих.

Президент Франции Эммануэль Макрон запросил активацию механизма гражданской защиты Европейского союза для борьбы с пожарами, охватившими страну. В ответ на этот запрос государства ЕС направили Франции помощь Хорватия, Португалия, Чехия и Словакия предоставили пожарные самолеты или вертолеты.

Турция по распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана также направила во Францию 2 пожарных самолета.

- Пожар в Жиронде поставил вопрос об эвакуации города Бордо

В департаменте Жиронда на юго-западе страны пожар длится уже около недели и до сих пор не взят под контроль, войдя в число крупнейших пожаров в истории Франции.

Из-за ветра и неблагоприятных погодных условий огонь стремительно распространяется на обширные территории. На данный момент выгорело более 42 тыс. гектаров.

В городе Мериньяк, где пожарные боролись с огнем в районе аэропорта, двое пожарных погибли, около 100 огнеборцев получили ранения.

Кроме того, по всему департаменту были эвакуированы более 220 тыс. человек, множество туристических баз и кемпингов опустели. Эвакуация затронула 23 населенных пункта, а 240 жилых комплексов пострадали от огня.

МВД Франции заявило, что готовится ко всем возможным сценариям, включая эвакуацию крупного города Бордо. По состоянию на вчерашний день пожар, который до сих пор не удалось потушить, был частично локализован.

Из-за пожаров в департаменте приостановили работу 13 тыс. предприятий.

- Пожары в департаментах Ланды, Вар и Верхняя Корсика продолжаются

В департаменте Ланды пожар, бушующий с 23 июля, уничтожил 198 зданий, выгорело 3 600 гектаров. Вчера огонь удалось взять под контроль, однако полностью потушить его пока не удалось.

На острове Корсика уже около 15 дней продолжаются пожары в разных районах. Особенно сильные возгорания в департаменте Верхняя Корсика уничтожили почти 2 тыс. гектаров земли.

- Сгорела десятая часть Фонтенбло — «легких Парижа»

В лесу Фонтенбло, расположенном в 60 километрах от Парижа и известном как «легкие» столицы, 12 июля вспыхнул пожар, который быстро распространился.

После нескольких дней борьбы огонь удалось потушить, однако выгорело около 2 тыс. гектаров — примерно одна десятая часть леса Фонтенбло.

Неправительственные организации и ассоциации начали кампанию по предотвращению возможных пожаров в Париже.

- Пожары негативно сказались на качестве воздуха

Из-за пожаров на юго-западе Франции уровень тревоги по качеству воздуха был повышен в четырех департаментах.

По данным Регионального агентства здравоохранения Новой Аквитании (ARS), качество воздуха в департаментах Жиронда, Ланды, Дордонь и Ло-и-Гаронна значительно ухудшилось.

Наблюдательный орган за качеством воздуха в Новой Аквитании Atmo отметил, что продолжающиеся пожары в разных точках региона и метеорологические условия способствуют переносу вредных частиц, в связи с чем уровень качества воздуха остается тревожным.

Власти рекомендуют жителям носить маски для защиты от дыма, окутавшего регион, а правительство объявило, что на юго-западе страны будет распределено 2,5 млн масок в первую очередь среди нуждающихся в медицинской помощи.

- Аномальная засуха и погодные условия способствуют быстрому распространению огня

Национальный центр научных исследований Франции (CNRS) сообщил, что все показатели свидетельствуют о необычайной засухе в стране, и около 25% ручьев по всей территории пересохли.

В департаменте Мёрт-и-Мозель на северо-востоке страны уровень тревоги в связи с засухой был повышен до третьего уровня по четырехбалльной шкале.

Префектура департамента Мёрт-и-Мозель сообщила, что в регионе наблюдается самый сильный уровень засухи с 2022 года, а количество пересохших водотоков уже достигло рекордных значений.

По оценкам экспертов, с учетом погодных условий засуха будет усугубляться, что также способствует распространению пожаров.

Кроме того, температура воздуха во Франции достигает рекордных отметок, что увеличивает риск возникновения пожаров.

Пережив самый жаркий июнь в истории, в эти дни страна вступила в четвертую волну жары в этом году. По данным Meteo-France, температура по всей стране составит 34–36 градусов, а в некоторых городах превысит 40 градусов.

В ходе предыдущей волны жары, которая пришлась на последние недели июня и начало июля, по сравнению с прошлыми годами было зафиксировано примерно на 6 тыс. смертей больше.

