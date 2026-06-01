Франция обеспокоена сообщениями о «пытках» палестинских заключенных Франция постоянно напоминает израильским властям об их обязательствах в рамках международного права, заявил французский источник

Франция выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о насилии и пытках в отношении палестинских заключенных.

После публикации 11 мая расследования газеты The New York Times, в котором утверждается, что палестинские заключенные подвергались сексуальному насилию и жестокому обращению в израильских тюрьмах, на международном уровне последовала реакция со стороны ряда правительств.

В комментарии дипломатического источника во Франции «Анадолу» говорится:

«Франция выражает глубокую обеспокоенность сообщениями о насилии и пытках в отношении палестинских заключенных».

В заявлении напоминается, что Израиль является участником Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Международного пакта о гражданских и политических правах.

Подчеркивается, что оба международных документа категорически запрещают применение пыток как в военное, так и в мирное время.

«Франция постоянно напоминает израильским властям об их обязательствах в рамках международного права», — отмечается в заявлении, где также подчеркивается, что с каждым заключенным следует обращаться с уважением к человеческому достоинству.

Расследование журналиста The New York Times Николаса Кристофа, опубликованное 11 мая, содержало утверждения о сексуальном насилии в отношении палестинских заключенных, включая детей, а также о причастности к таким действиям израильских военнослужащих, поселенцев и сотрудников пенитенциарной системы.

В материале приводились многочисленные свидетельства и данные о физическом насилии, жестоком обращении, унижениях и сексуальных посягательствах в отношении палестинцев, находящихся под стражей.

Примерно через неделю после публикации расследования израильскими властями были задержаны активисты международной «Флотилии Сумуд».

После того как министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал кадры, на которых, по утверждениям критиков, задержанные подвергались жестокому обращению, различные правительства и правозащитные организации выступили с осуждением произошедшего.

Многие активисты после возвращения в свои страны заявили, что подвергались насилию, жестокому обращению и сексуальным посягательствам со стороны израильских военных. При этом они отмечали, что положение палестинских заключенных, остающихся в израильских тюрьмах, может быть еще тяжелее.