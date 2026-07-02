Нефтяной танкер «Тагор», отплывший из России и подпадающий под международные санкции, был остановлен французским флотом в открытом море Атлантического океана

Франция наложила штраф на нефтяной танкер, который, как предполагается, принадлежит «теневому флоту» России Нефтяной танкер «Тагор», отплывший из России и подпадающий под международные санкции, был остановлен французским флотом в открытом море Атлантического океана

Франция наложила штраф в размере 1 миллиона евро на нефтяной танкер, который, как предполагается, принадлежит «теневому флоту», используемому Россией для обхода санкций, и который был задержан 31 мая в открытом море Атлантического океана.

Согласно сообщениям местных СМИ, прокуратура прибрежного города Брест на северо-западе страны объявила, что владельцу российского нефтяного танкера «Тагор», задержанного в конце мая, был наложен штраф в размере 1 миллиона евро за несоблюдение обязательств и отсутствие флага.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил 31 мая, что нефтяной танкер «Тагор», отплывший из России и подпадающий под международные санкции, был остановлен французским флотом в открытом море Атлантического океана.

Ранее, в январе, Франция задержала в южных водах ещё один нефтяной танкер, который, по оценкам, принадлежал «теневому флоту», созданному Россией для обхода санкций Европейского союза (ЕС); судно покинуло территориальные воды страны 17 февраля после уплаты штрафа.

Европейские страны обвиняют Россию в использовании «тайного теневого флота», состоящего из старых и непригодных нефтяных танкеров, с целью уклонения от санкций, введенных в связи с войной в Украине.

Страны ЕС вводят санкции, направленные против «теневого флота» России.