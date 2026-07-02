Франция и США обсудили подготовку к саммиту НАТО в Анкаре

Esra Taşkın, Elmira Ekberova
02 Июля 2026•Обновить: 02 Июля 2026
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Франции, стороны также рассмотрели текущую ситуацию с реализацией договоренностей, достигнутых между США и Ираном 14 июня.
Барро выразил надежду на заключение надежного соглашения, которое гарантировало бы, что Иран никогда не получит ядерное оружие.
Кроме того, Рубио и Барро приветствовали достижение рамочного соглашения между Ливаном и Израилем, а также отметили определяющую роль, которую США сыграли в этом процессе.
Глава французского МИД заявил, что Франция готова содействовать реализации соглашения для полного восстановления суверенитета Ливана, установления государственной монополии на вооружения в стране и вывода израильских войск с ливанской территории. По его словам, Париж намерен способствовать этому при одновременном обеспечении безопасности обеих стран региона.
В ходе беседы министры также обсудили ситуацию в Украине.
26 июня, после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне, между двумя странами было подписано рамочное соглашение.