Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели реализацию договоренностей между США и Ираном, соглашение между Ливаном и Израилем и ситуацию в Украине

Франция и США обсудили подготовку к саммиту НАТО в Анкаре Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели реализацию договоренностей между США и Ираном, соглашение между Ливаном и Израилем и ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Франции, стороны также рассмотрели текущую ситуацию с реализацией договоренностей, достигнутых между США и Ираном 14 июня.

Барро выразил надежду на заключение надежного соглашения, которое гарантировало бы, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

Кроме того, Рубио и Барро приветствовали достижение рамочного соглашения между Ливаном и Израилем, а также отметили определяющую роль, которую США сыграли в этом процессе.

Глава французского МИД заявил, что Франция готова содействовать реализации соглашения для полного восстановления суверенитета Ливана, установления государственной монополии на вооружения в стране и вывода израильских войск с ливанской территории. По его словам, Париж намерен способствовать этому при одновременном обеспечении безопасности обеих стран региона.

В ходе беседы министры также обсудили ситуацию в Украине.

26 июня, после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне, между двумя странами было подписано рамочное соглашение.