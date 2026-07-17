«Эти действия, которые также были направлены против многих наших европейских партнеров, неприемлемы и не соответствуют статусу постоянного члена Совета Безопасности ООН», - МИД Франции

Франция вызвала временного поверенного в делах посольства РФ из-за «злонамеренных кибератак» «Эти действия, которые также были направлены против многих наших европейских партнеров, неприемлемы и не соответствуют статусу постоянного члена Совета Безопасности ООН», - МИД Франции

МИД Франции вызвал временно исполняющего обязанности поверенного в делах посольства России в стране, обосновав это «злонамеренной кибердеятельностью». Об этом говорится в сообщении МИД Франции.



Согласно сообщению, временно исполняющий обязанности поверенного в делах посольства России был вызван в МИД, чтобы выразить решительное осуждение кибердеятельности, которую, по утверждению французской стороны, Россия ведет против Франции.

В сообщении отмечается, что речь, в частности, идет о действиях, которые, по версии Парижа, осуществлялись 16-м Центром Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Российского дипломата принял директор департамента континентальной Европы МИД Франции.

«Эти действия, которые также были направлены против многих наших европейских партнеров, неприемлемы и не соответствуют статусу постоянного члена Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Во французском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Париж намерен использовать все имеющиеся в его распоряжении средства в рамках международного права для ответа на дестабилизирующую деятельность, направленную против страны.

Европейские страны обвиняют Россию в кибератаках

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 13 июля заявил, что Россия проводит «масштабные кибератаки, направленные на саботаж и шпионаж против десятков европейских стран».

Комментируя эти действия, Барро сообщил, что в ближайшие дни российский посол в Париже будет вызван в МИД Франции.

Кроме того, министр объявил о введении санкций в отношении девяти физических и юридических лиц, которых французская сторона связывает с этими кибератаками.

На фоне продолжающегося уже четвертый год российско-украинского конфликта европейские страны утверждают, что Россия проводит кибератаки с целью повлиять на общественное мнение и избирательные процессы в Европе.