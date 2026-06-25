Францию охватила аномальная жара

В связи с экстремальной волной жары 48 департаментов Франции переведены в оранжевый (наивысший) уровень опасности из-за риска лесных пожаров.

Согласно заявлению французского метеорологического агентства Meteo-France, 23 июня и вчерашний день были самыми жаркими днями в стране.

23 июня и 24 июня стали во Франции одними из самых жарких, с тех пор как ведутся системные общенациональные наблюдения, сообщило метеорологическое агентство Météo-France.

Накануне температура воздуха достигла 40,3 градуса Цельсия в Париже, 41,8 градуса в Бордо и 43,6 градуса в Казо.

Сегодня в 72 департаментах объявлен наивысший — красный — уровень опасности из-за «исключительной жары», сообщила Météo-France в экстренном предупреждении.

По данным платформы Feux de Forêt, на которой граждане сообщают о возгораниях в зелёных зонах Франции, в настоящее время пожары бушуют на 26 различных таких участках по всей стране.

По данным властей, начиная с 18 июня, по меньшей мере 48 человек утонули во Франции, спасаясь от изнуряющей жары во время купания в водоёмах.