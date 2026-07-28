В большинстве регионов Франции столбики термометров поднимутся до 32–35 градусов

Францию накрыла четвертая волна жары за сезон В большинстве регионов Франции столбики термометров поднимутся до 32–35 градусов

Во Франции, переживающей самый масштабный сезон лесных пожаров в своей истории, началась четвертая с начала года волна аномальной жары.

По данным французской метеорологической службы Meteo-France, на юго-западе страны температура воздуха в основном будет держаться на уровне 36–38 градусов, а в отдельных департаментах превысит 40 градусов.

В большинстве регионов Франции столбики термометров поднимутся до 32–35 градусов. В Париже ожидается около 33 градусов тепла.

Пик жары прогнозируется на завтра. За исключением северного департамента Манш, влияние четвертой за сезон волны жары уже ощущается практически по всей стране.

Во время предыдущей волны жары, наблюдавшейся в конце июня и начале июля, смертность во Франции выросла на 36% по сравнению со средними показателями прошлых лет.

За этот период было зафиксировано на 5 767 смертей больше, чем обычно.

Тем временем на юго-западе страны продолжается борьба с лесными пожарами. Отмечается, что жаркая и сухая погода способствует дальнейшему распространению огня и усугубляет засуху.