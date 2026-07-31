Мы не можем позволить кому-либо въезжать в наш Союз в обход установленных правил – глава ЕС

Фон дер Ляйен назвала «неприемлемыми» попытки нелегальных мигрантов попасть в Сеуту Мы не можем позволить кому-либо въезжать в наш Союз в обход установленных правил – глава ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, прокомментировала попытки нелегальных мигрантов попасть в испанскую Сеуту в Северной Африке.

«Кадры из Сеуты неприемлемы. Мы не можем позволить кому-либо въезжать в наш Союз, не соблюдая установленные правила», - написала фон дер Ляйен в соцсети американской компании X.

Она сообщила, что Евросоюз поручил двум членам Еврокомиссии содействовать испанским властям в установлении контроля над ситуацией.

По словам фон дер Ляйен, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер тесно взаимодействует с Испанией и готов выехать в наиболее критические районы.

Он также займётся вопросом предоставления Мадриду дополнительной оперативной поддержки, в том числе по линии Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

Фон дер Ляйен добавила, что еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица поддерживает контакты с марокканской стороной.

Глава Еврокомиссии выразила уверенность, что тесное партнерство между Евросоюзом и Марокко поможет добиться конкретных результатов.

Она подчеркнула, что опасные попытки пересечения границы должны быть немедленно прекращены.

«Сети контрабандистов должны быть ликвидированы, а возвращение мигрантов необходимо осуществлять настолько быстро, насколько позволяют наши правила», - заявила фон дер Ляйен.

Что произошло?

Ранее более 800 нелегальных мигрантов попытались вплавь добраться до Сеуты с побережья марокканского города Кастильехос.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что правительство мобилизовало все имеющиеся ресурсы для реагирования на ситуацию.

На фоне роста числа попыток нелегального проникновения в Сеуту испанские власти приняли решение направить в регион подразделения ВС для обеспечения безопасности.

По оценке правительства Испании, за последние 24 часа более 49 тысяч человек вплавь или пешком пересекли границу Сеуты.