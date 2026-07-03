Фон дер Ляйен: мяч на стороне государств-членов в вопросе санкций против Израиля

Selen Valente Rasquinho, Olga Keskin
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
Еврокомиссия уже выступила с рядом инициатив по вопросу санкций против Израиля, отныне «мяч на стороне государств-членов». Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен вместе с членами Еврокомиссии посетила ирландский город Корк по случаю начала председательства Ирландии в Совете Европейского союза.
Выступая на церемонии открытия ирландского председательства, глава Еврокомиссии заявила, что обстановка в сфере безопасности в Европе становится все более напряженной, тогда как страны ЕС должны взять на себя большую ответственность в области обороны.
По ее словам, ЕС продолжит укреплять свою оборонную готовность и в рамках программы SAFE (Европейские действия в области безопасности»), направленной на поддержку совместных оборонных закупок, и уже заключены кредитные соглашения с десятью государствами-членами на общую сумму 100 млрд евро.
Поддержка Украины продолжится
Кроме того, Фон дер Ляйен заявила о продолжении поддержки Украины.
Она отметила, что в рамках программы кредитной помощи Украине объемом 90 млрд евро уже выделено 3 млрд евро в качестве бюджетной поддержки, а также перечислена первая часть средств из 6 млрд евро, предназначенных для укрепления украинской системы противовоздушной обороны.
Евросоюз работает над установлением более устойчивого партнерства с Украиной в сфере оборонной промышленности, - подчеркнула она.
Говоря о политике расширения ЕС, глава Еврокомиссии напомнила, что Украина и Молдова уже открыли первый переговорный кластер о вступлении в ЕС, тогда как Албания и Черногория продолжают продвижение по переговорному процессу.
Отвечая на вопрос ирландского журналиста о том, почему Еврокомиссия не предпринимает действий в связи с ситуацией в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу, фон дер Ляйен заявила, что «работа ведется и предпринимаются многочисленные инициативы».
При этом она признала, что в Совете ЕС все еще не удалось выработать единую позицию относительно новых мер в отношении Израиля.
Фон дер Лейен заявила, что Европейский союз остается крупнейшим донором помощи палестинскому народу, а также назвала «совершенно неприемлемым» расширение израильских поселений на оккупированном Западном берегу. Подобные действия подрывают перспективы реализации решения о создании двух государств и способствуют дальнейшему ухудшению ситуации на местах, - указала она.
«Теперь мяч на стороне государств-членов»
Глава Еврокомиссии напомнила, что ЕС уже утвердил санкции против радикально настроенных израильских поселенцев и членов ХАМАС.
По ее словам, в ближайшее время Еврокомиссия представит документ с новыми вариантами возможных мер.
Кроме того, Фон дер Лейен, привлекла внимание к тому, что десять месяцев назад Еврокомиссия предложила приостановить торговые преференции в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.
«Это предложение может иметь серьезные экономические последствия. Однако оно по-прежнему находится на рассмотрении государств-членов и должно быть вынесено на голосование квалифицированным большинством. (Что касается санкций против Израиля) теперь мяч на стороне государств-членов», — сказала она.
Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен с самого начала израильского геноцида в секторе Газа неоднократно подвергалась критике за применение двойных стандартов.
В первые месяцы конфликта фон дер Ляйен выступала с решительной поддержкой Израиля, тогда как в отношении гуманитарной ситуации в Газе использовала значительно более осторожную риторику. Кроме того, несмотря на отсутствие единой позиции среди государств-членов ЕС, она неоднократно выступала от имени Еврокомиссии с заявлениями в поддержку Израиля. Это вызвало критику как в Европейском парламенте, так и со стороны ряда стран ЕС, включая Ирландию.
В последние месяцы Еврокомиссия ужесточила свою позицию, резко осудив расширение незаконных израильских поселений на оккупированном Западном берегу. Также были вынесены на обсуждение предложения о приостановке торговых преференций в рамках Соглашения об ассоциации ЕС—Израиль и введении санкций против ряда израильских министров и поселенцев. Однако для вступления этих мер в силу требуется одобрение государств-членов Европейского союза.