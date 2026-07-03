Глава Еврокомиссии признала, что в Совете ЕС все еще не удалось выработать единую позицию относительно новых мер в отношении Израиля

Фон дер Ляйен: мяч на стороне государств-членов в вопросе санкций против Израиля Глава Еврокомиссии признала, что в Совете ЕС все еще не удалось выработать единую позицию относительно новых мер в отношении Израиля

Еврокомиссия уже выступила с рядом инициатив по вопросу санкций против Израиля, отныне «мяч на стороне государств-членов». Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен вместе с членами Еврокомиссии посетила ирландский город Корк по случаю начала председательства Ирландии в Совете Европейского союза.

Выступая на церемонии открытия ирландского председательства, глава Еврокомиссии заявила, что обстановка в сфере безопасности в Европе становится все более напряженной, тогда как страны ЕС должны взять на себя большую ответственность в области обороны.

По ее словам, ЕС продолжит укреплять свою оборонную готовность и в рамках программы SAFE (Европейские действия в области безопасности»), направленной на поддержку совместных оборонных закупок, и уже заключены кредитные соглашения с десятью государствами-членами на общую сумму 100 млрд евро.

Поддержка Украины продолжится

Кроме того, Фон дер Ляйен заявила о продолжении поддержки Украины.

Она отметила, что в рамках программы кредитной помощи Украине объемом 90 млрд евро уже выделено 3 млрд евро в качестве бюджетной поддержки, а также перечислена первая часть средств из 6 млрд евро, предназначенных для укрепления украинской системы противовоздушной обороны.

Евросоюз работает над установлением более устойчивого партнерства с Украиной в сфере оборонной промышленности, - подчеркнула она.

Говоря о политике расширения ЕС, глава Еврокомиссии напомнила, что Украина и Молдова уже открыли первый переговорный кластер о вступлении в ЕС, тогда как Албания и Черногория продолжают продвижение по переговорному процессу.

Отвечая на вопрос ирландского журналиста о том, почему Еврокомиссия не предпринимает действий в связи с ситуацией в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу, фон дер Ляйен заявила, что «работа ведется и предпринимаются многочисленные инициативы».

При этом она признала, что в Совете ЕС все еще не удалось выработать единую позицию относительно новых мер в отношении Израиля.

Фон дер Лейен заявила, что Европейский союз остается крупнейшим донором помощи палестинскому народу, а также назвала «совершенно неприемлемым» расширение израильских поселений на оккупированном Западном берегу. Подобные действия подрывают перспективы реализации решения о создании двух государств и способствуют дальнейшему ухудшению ситуации на местах, - указала она.

«Теперь мяч на стороне государств-членов»

Глава Еврокомиссии напомнила, что ЕС уже утвердил санкции против радикально настроенных израильских поселенцев и членов ХАМАС.

По ее словам, в ближайшее время Еврокомиссия представит документ с новыми вариантами возможных мер.

Кроме того, Фон дер Лейен, привлекла внимание к тому, что десять месяцев назад Еврокомиссия предложила приостановить торговые преференции в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.

«Это предложение может иметь серьезные экономические последствия. Однако оно по-прежнему находится на рассмотрении государств-членов и должно быть вынесено на голосование квалифицированным большинством. (Что касается санкций против Израиля) теперь мяч на стороне государств-членов», — сказала она.

Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен с самого начала израильского геноцида в секторе Газа неоднократно подвергалась критике за применение двойных стандартов.

В первые месяцы конфликта фон дер Ляйен выступала с решительной поддержкой Израиля, тогда как в отношении гуманитарной ситуации в Газе использовала значительно более осторожную риторику. Кроме того, несмотря на отсутствие единой позиции среди государств-членов ЕС, она неоднократно выступала от имени Еврокомиссии с заявлениями в поддержку Израиля. Это вызвало критику как в Европейском парламенте, так и со стороны ряда стран ЕС, включая Ирландию.

В последние месяцы Еврокомиссия ужесточила свою позицию, резко осудив расширение незаконных израильских поселений на оккупированном Западном берегу. Также были вынесены на обсуждение предложения о приостановке торговых преференций в рамках Соглашения об ассоциации ЕС—Израиль и введении санкций против ряда израильских министров и поселенцев. Однако для вступления этих мер в силу требуется одобрение государств-членов Европейского союза.